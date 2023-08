El Movimiento Evita llamó a "construir la victoria" de Massa en octubre

El Movimiento Evita ratificó su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y llamó a "militar y construir la victoria" en las próximas elecciones generales de octubre para "evitar saltos al vacío" y "la violencia social" en el país., expresaron en un comunicado publicado en redes sociales titulado "Ni miedo ni desazón. A militar y construir la victoria".Tras los resultados de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), desde el movimiento social advirtieron que ", en referencia a los postulantes presidenciales Javier Milei y Patricia Bullrich.subrayaron desde la organización que dirige Emilio Pérsico.En el comunicado, señalaron que Massa va a resolver "exigencias sociales" como el reconocimiento de casi 8 millones de personas que trabajan sin derechos, impulsar el crédito productivo para crecer económicamente de abajo hacia arriba proyectando las economías regionales como pilar del federalismo y "lograr un desarrollo sustentable en términos ambientales y sociales estabilizando definitivamente a nuestro país por una senda de crecimiento económico".Sostuvieron que"El mensaje de las urnas no puede ser subestimado", afirmaron aunque desde el Movimiento Evita agregaron que "la transformación 180 grados de la Argentina es una ficción que nos llevaría a una crisis económica, social y política sin precedentes"."Para construir la victoria en octubre no pueden ganarnos el desánimo ni el enojo", advirtieron y llamaron a trabajar desde los movimientos populares para "construir una victoria en octubre" en todo el país junto a gobernadores, intendentes, sindicatos, partidos políticos y sectores que busquen "evitar el caos, la violencia y el autoritarismo"."Debemos construir un gran acuerdo de unidad nacional para que Argentina no vuelva a retroceder y para que Sergio Massa sea el presidente de todos los argentinos y argentinas", concluyeron.