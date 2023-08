Sileoni, sobre el rol del Estado: "La discusión debe ser dotarlo de mayor eficiencia"

Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires/ Foto: Eva Cabrera.

El, defendió este sábado a la mañana el rol del Estado y aseguró que la discusión "no es si el Estado tiene que tener mayor presencia o no" y aclaró que "el debate debe estar planteado en dotarlo de una mejor y mayor eficiencia"."El", aseguró el funcionario en declaraciones a FM Cielo de La Plata.Sileoni hizo referencia a las iniciativas del precandidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y dijo que "discutimos con Milei y otros no solo lo material respecto de educación sino el respeto profundo que debe ser educar, donde te importe el otro"."Provenimos de una sociedad donde la educación pública tiene mucho enraizamiento en nuestra identidad, y esos son los mejores valores que podemos exhibir", agregó el titular de la cartera educativa de la provincia de Buenos Aires.Remarcó que "los aciertos son bien antiguos y eso nos consolida" y sostuvo que "la ley 1420 es de 1884 y dice que todos los argentinos debíamos tener educación primaria obligatoria y fuera de las religiones; la reforma universitaria de 1918; la gratuidad universitaria de Perón".También dijo que "y nos faltan muchas más, en especial en el conurbano" y manifestó que "estamos convencidos de lo que hacemos y que ese es el camino correcto".El ministro también reconoció que existen deudas y temas por saldar "chicos de 4 que debieran estar en la escuela, pero también chicos del secundario, que no están" y señaló que "la, tienen que aprender mucho más".Analizó, además, que "hay 850 mil chicos de primaria que tienen una hora más de clases, eso es un día más por semana, no es poco; al año son 38 días más de clases" y consideró que "si se aplica bien va a ser más lengua, más matemática, más comprensión lectora".