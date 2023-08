Mientras Massa atiende la economía, UxP debate la campaña de cara a octubre

Con Sergio Massa abocado a tiempo completo al Ministerio de Economía, y mientras prepara una batería de iniciativas con impacto directo en el bolsillo para evitar una pérdida mayor del poder adquisitivo, Unión por la Patria (UxP) continúa con los debates sobre las diferentes estrategias que adoptará en esta nueva etapa de la campaña electoral que comenzará formalmente en septiembre, aunque ya comenzó desde lo discursivo con una polarización con las propuestas del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei., avisó el titular del Palacio de Hacienda y postulante presidencial tras las PASO del ultimo domingo. Es que debe resolver cuestiones económicas urgentes, tras lo cualEn la agenda de la semana próxima, además de las, Massa tiene planificado un viaje a Washington para encontrarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el desembolso de 8 mil millones de dólares.En la noche del viernes, en tanto, ya anunció un acuerdo de precios con supermercados y mayoristas para 52.300 productos de consumo masivo, que incluirá aumentos escalonados del 5% mensual por los próximos 90 días, y otro con con laboratorios nacionales y cooperativos para que no hayan más aumentos de medicamentos hasta el 31 de octubre Esta semana, alejado de cualquier actividad proselitista, Massa eligió hacer entrevistas en programas políticos, en los que marcó los ejes de la gestión hacia la finalización del mandato y volvió a poner énfasis en lograr la tranquilidad y la estabilización económica con "orden, previsibilidad y coherencia" en las políticas públicas Desde el búnker de UxP en la calle Bartolomé Mitre, donde conviven asesores y dirigentes políticos de todos los espacios del frente oficialista, señalan que las iniciativas aplicadas deben tener el concepto claro de quePara Unión por la Patria, no solo hay que salir a contrastar las propuestas del candidato de la ultraderecha, Javier Milei, sino que hay que dejar en claro que fue "un cisne negro" que luego de las elecciones primarias "hizo bajar las acciones argentinas y salieron fondos del país".En esa polarización, la mesa 'Massa Presidente' consideró queEn una primera etapa, la campaña de Massa estuvo centrada en, lo que quedó reafirmado al ganarle Massa la competencia interna al otro precandidato presidencial Juan Grabois, que obtuvo 1.390.585 votos , mientras que el exintendente de Tigre superó los 5 millones de votos.Por eso, el primer punto de coincidencia entre todos los sectores de UxP fue dicho por el propio candidato presidencial en el búnker del Complejo C cuandoSegún el análisis de los asesores de UP, las primarias fueronque sirvió para "consolidar el espacio" y ahora, hasta las elecciones generales del 22 de octubre, "existe la posibilidad de ampliar con todos los sectores" buscando el apoyo de aquellos quePara el comando de campaña, que lidera el ministro del Interior,, "es fundamental" mientras que al mismo tiempo se rivaliza con las ideas de La Libertad Avanza, básicamente en ejes fundamentales como trabajo, educación, salud y producción.Para analizar los resultados de las PASO, Massa se reunió en la semana con varios gobernadores justicialistas, que fueron uno de los actores principales en su designación como candidato, peroCon esos datos sobre la mesa, Massa se juntó con los mandatarios(La Pampa),(Salta) y(Tucumán) para analizar la elección nacional y diseñaron una agenda de trabajo hasta octubre.Sin dudas,porque no pudieron revalidar en las urnas del domingo pasado el apoyo propio que obtuvieron meses atrás cuando fue la elección local para gobernador.En la foto de los gobernadores peronistas y aliados,De esta manera, los gobernadores(Buenos Aires),(Catamarca),(Chaco),(Formosa) y(Santiago del Estero) se mostraron ganadores, por lo que en UxP se concentrarán en el resto de las provincias conducidas por mandatarios peronistas y aliados.En ese marco,Al igual que los gobernadores peronistas, la mayoría de lostambién quedaron en el centro de una polémica que no traspasó los muros del oficialismo, pero llamó la atención el corte de boleta a favor de Milei y de los jefes comunales de UxP, en detrimento de la nómina presidencial que encabeza Sergio Massa.Else dio a la inversa, donde el intendente local consiguió considerablemente más votos que Massa.Sobre la fidelización del voto con boleta completa para evitar cortes, el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi , reflexionó que "se establecen relaciones distintas entre intendentes y vecinos", y "puede que muchas elecciones aparezcan un intendente con mayor cantidad de voto que la fórmula presidencial"."Creo que de acá a las elecciones de octubre vamos a activar nuestra militancia y sin ninguna duda vamos a mejorar", planteó.En este sentido, afirmó que esto va a "redundar en una mejor recolección de votos de la fórmula".fue el encargado esta semana de hacer el raid en los medios de comunicaciónEn coincidencia con los asesores cercanos a Massa, Grabois también señaló que "la pelea está con Milei y depende, de forma absolutamente directa, de las medidas que tome Massa como ministro de Economía, más allá de Massa candidato".También coincidió con la lectura de poner el foco en los electores que no fueron a votar, al asegurar queAl apoyo de la candidatura de Massa por parte de Grabois, se sumó la convocatoria a los electores peronistas que realizó el precandidato y ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, a favor de UxP en octubre En las PASO,, con lo cual no pudo superar el piso de 1,5% de los votos necesario para participar de las elecciones generales de octubre.