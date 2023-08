Guatemala define Presidente en medio de "maniobras" judiciales para desplazar al favorito

Sin mayorías, quien gane deberá tejer alianzas

Guatemala elige este domingo Presidente en unal que el candidato por el partido de centroizquierda Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo , aunque en medio de intentos por sacarlo del juego con "maniobras" y "obstáculos legales", mientras que su rival, la ex primera dama Sandra Torres , según advirtieron analistas a Télam.Unosentre los dos postulantes más votados en la primera vuelta del 25 de junio: Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y exesposa del exmandatario Álvaro Colom (2008-2012), sumó un 15,86% de los votos, mientras que Arévalo, hijo del expresidente reformista Juan José Arévalo (1945-1951), un 11,77%.Laal balotaje estuvo. Por un lado, un grupo de partidos que perdieron en junio pidieron una revisión de los resultados y, por otro, una fiscalía especial contra la corrupción acusó al Movimiento Semilla de irregularidad en las afiliaciones.En cuanto a la primera causa, los resultados fueron ratificados y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte Constitucional (CC) permitieron que Semilla compitiera en el balotaje.Sobre la segunda,, lo cual igual no quita que desde el espacio de Arévalo crean que podrían seguir los intentos por correrlo de la carrera presidencial.. No encuentran en nosotros alguien en quien confiar para la corrupción. Van a intentar oprimirnos, poner obstáculos legales y buscar artimañas", dijo a Télam la diputada electa, del Movimiento Semilla.Pese al temor por posibles avances judiciales contra el partido, la diputada electa, que asumirá el 14 de enero, se mostró confiada en una victoria de Arévalo., aseguró.El jueves, el fiscal especial Rafael Curruchiche -sancionado por Estados Unidos- dio señales de que continuará con los procesos contra el Semilla: "Estimo que después del 20 de agosto tendrán que registrar en el sistema la suspensión del partido político", afirmó.Por su parte, el analista, que formó parte de la organización Justicia Ya, que fue una referencia en las movilizaciones de 2015 contra la corrupción, mencionó a esta agencia el"El Poder Judicial estuvo intentando, con distintas maniobras, evitar la candidatura de Semilla. Antes de la elección es difícil, pero luego sí van a seguir tratando su cancelación", aseguró.Montenegro también habló sobre las"Hay mucha esperanza y movilización ciudadana, la gente está haciendo publicidad y carteles apoyando a Arévalo con sus propios recursos. El miércoles fue el cierre de campaña de Semilla en el Parque Central, un lugar histórico donde se hicieron muchas protestas ciudadanas", comentó., sociólogo de 64 años,del domingo, según las encuestas de ProDatos y Cid Gallup que le dan entre 64,9% y 61% de intención de voto, respectivamente, mientras que a Torres le asignan 35,1% y 28%., de 67 años y solo favorita en la medición de la empresa Innovem, que le asigna 47,67%, frente a un 44,87% de Arévalo,, en la que intenta por tercera vez llegar a la presidencia.El martes firmó un acuerdo con la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) con la promesa de beneficios si es electa.Según Montenegro, la agrupación está formada por militares que participaron durante el conflicto armado interno entre la década del 60 hasta los acuerdos de paz de 1996 y "abanderó las amnistías por los crímenes de guerra, promovió la impunidad para los condenados por violaciones a los derechos humanos y muchos tienen nexos con el crimen organizado"., dijo el licenciado en ciencias jurídicas y sociales, mientras que Villagrán calificó la alianza como una "medida de desesperación".Según el analista, Torres "está antagonizando y moviendo el discurso de la ideología de género, antiaborto, a favor de las iglesias evangélicas", a quienes movilizan de manera "clientelar" y comparó la campaña con la del expresidente de Colombia Álvaro Uribe y de Brasil Jair Bolsonaro, porque "son estrategias desinformativas, apelan al votante más conservador y a aliarse con los grupos poderosos".Por su parte, el antropólogo, asesor del equipo de gobierno de Torres,Cualquiera sea el resultado de este domingo,(unicameral) y tendrá que hacer alianzas.En las elecciones de, elLa primera minoría será, el partido del actual presidente de derecha Alejandro Giammattei, quien termina su mandato en enero y llega con un 76% de desaprobación, según la firma ProDatos."Estamos abiertos a hacer alianzas, pero no en función de prebendas ni clientelismo", dijo Villagrán y mencionó la propuesta de crear "un Sistema Nacional Anticorrupción".Hoffman coincidió en que,"Lo que se privilegia más en nuestro plan son decretos ministeriales y decisiones ejecutivas", evaluó.Ante la pregunta de si es posible gobernar mayoritariamente a través de decretos, Hoffman aclaró que "existe obviamente una participación legislativa", donde UNE "se comunica mejor con el resto de actores políticos, a diferencia de Semilla, que ha optado más bien por no dialogar con ninguno".Y remarcó que ya formaron parte de un gobierno sin mayoría y por eso tienen "una experiencia vasta sobre ese tipo de cabildeos y diálogos necesarios para empujar una agenda mínima de país".