Joia Núñez: "A la hora de combinar empatía y conocimiento, la IA hizo agua"

Joia Núñez, médica pediatra ganadora este año del premio "Women that build" de Globant en la categoría Rising Star y miembro del Subcomité de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), aseguró que la transformación digital en la medicina está produciendo "un cambio de paradigma" en la atención de los pacientes y sostuvo los niños tienen sus "propias necesidades y requerimientos" distintos a los de los adultos a la hora de la consulta.En diálogo con Télam desde Madrid, España, donde recientemente se fue a vivir para perfeccionarse en la medicina informática, Nuñez resaltó que la evolución digital que se está viviendo actualmente con la inteligencia artificial va a ser "una herramienta complementaria" en la asistencia médica.- Es un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo del día a día. Creo que es un premio que aporta muchísimo a la visibilización del trabajo de las mujeres que buscamos generar un impacto positivo en las STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemática). Las mujeres tenemos que aprovechar esta época y este contexto, hay una enorme oportunidad en esta transición tecnológica que recién está empezando.- Hice la residencia en Pediatría y cuando estaba terminando me topé con la informática en salud, que básicamente trata de tomar tecnologías de información y comunicación para optimizar todos los procesos asistenciales, abarcando a todos los actores del proceso de salud. La pandemia fue un catalizador enorme en esta cuestión, dejó en evidencia el alcance que puede llegar a tener la tecnología aplicada a la salud. También hay un montón de cuestiones que atender como la protección de datos, son temas muy privados y que requieren de regulación muy detallada, tanto a nivel legal como ético. En medicina se requiere muchísima validación, entonces son procesos que llevan años.- Ahora con ChatGPT se dieron un montón de consultas para que el chat resuelva cuestiones médicas pero en combinar empatía y conocimiento hizo agua. Hay un miedo muy fuerte de que las tecnologías y la evolución digital va a reemplazar el trabajo humano, yo creo que es una herramienta complementaria que va a servir para potenciar y poder darle al humano más tiempo y más espacio creativo. Ahora con toda esta generación y procesamiento de datos de manera rápida estamos viviendo un cambio de paradigma en la atención médica.- Antes los datos eran generados y capturados en el momento de la consulta. Hoy estamos generando datos todo el tiempo a través de nuestra localización o lo que comemos, nuestros dispositivos biométricos capturan nuestra frecuencia cardíaca y la cantidad de pasos, por ejemplo. Estoy trabajando activamente para que haya herramientas en transformación digital desde la carrera de grado en medicina, porque es lo que está sucediendo y quedó desactualizada, tocar estos temas en la formación me parece muy valioso.- Desde la SAP tenemos muchas líneas de trabajo con respecto a la tecnología que van desde lo las buenas prácticas del uso redes sociales en niños y adolescentes hasta aplicaciones como la historia clínica electrónica, el uso del metaverso, la cirugía robótica o experiencias inmersivas. La población pediátrica es diferente inherentemente al adulto y como tal tiene sus propias necesidades y requerimientos, no es un adulto chiquitito. La tecnología tiene que ser aplicada hacia cada población y cómo adaptarla me parece un enorme desafío para el campo del diseño y la experiencia centrada en el usuario.