Aduana denunció a Molinos Tres Arroyos por la presunta subfacturación de exportaciones

Ladenunció a la empresa alimenticiapor la presunta subfacturación de 162 exportaciones hacia Chile, que habían sido, y podría multarla en casi $ 12.000 millones entre tributos adeudados e infracciones.La maniobra, detectada por agentes del organismo, habría tenido como objetivo tantoEsta triangulación -precisó la Aduana en un comunicado- "fue implementada desde el año 2020 en adelante, ya que previo a ello, las ventas habían sido realizadas al comprador chileno en forma directa".Los precios de ventas a la intermediaria radicada en Estados Unidos eran "sensiblemente inferiores a los declarados en el ingreso de la mercadería a Chile", lo cual le permitía a la empresa subfacturar exportaciones en una diferencia de, en promedio, 70%, se explicó en un comunicado.Esto "indica un margen de refacturación por parte del tercer operador que no se ajusta a las prácticas comerciales habituales", sentenció el organismo aduanero.En todos los casos, la mercadería era enviada desde Tres Arroyos a Chile en forma directa, por lo que "no se observa ningún valor agregado tangible que aportaran las intermediarias estadounidenses para justificar los precios de refacturación".Tras detectar la incidencia, laque ya había realizado previamente en el Juzgado Federal N°1 de la provincia de Mendoza, y calculó el monto total de las 162 operaciones detectadas en US$ 21.594.260,52.Por transgredir el artículo 954 del Código Aduanero, el organismo estima que a la empresa le podría caber una multa de $11.960.997.729,53.Molinos Tres Arroyos, además de producir productos con la marca homónima como copos de maíz y avena, tiene la exclusividad de la producción de las pastas secas con las marcas Knorr, Marolio, Molto, Carrefour, La Anónima y Día.Además, cuanta con las marcas propias Bonavita en pastas de sémola de trigo candeal, y Sol Pampeano en pastas de harina semolada.