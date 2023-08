Más del 10% de las infancias tienen déficit de atención e hiperactividad

Foto: Eliana Obregón.

Para evitar confusiones con otro tipo de trastornos es importante acudir al pediatra o a un profesional de la salud mental.

El uso de la tecnología en las infancias "se asocia con atención deficiente, falta de control de la conducta / Foto: Nicolás Varvara.

Tratamientos

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), una afección que se detecta mayoritariamente en la etapa escolar, con una prevalencia mundial de entre un 5% y 15%, se manifiesta visiblemente con tres factores: lao ambas cosas, ante lo cual especialistas del Hospital de Clínicas recomiendan un diagnóstico temprano, limitar el uso de pantallas y jugar más, en el marco del Día de las infancias que se celebra mañana domingo."A veces se tiene temor de acudir a un profesional de la salud mental o a un pediatra para preguntarle por estas 'dificultades de conducta', como son llamadas genéricamente. En realidad, son manifestaciones de un niño o niña que no la está pasando bien y", señaló a Télam la psiquiatra Infanto-Juvenil del área de pediatría del Hospital de Clínicas,Para diagnosticar a una persona con TDAH, los profesionales consideran que deben reunir determinadas características, las cuales, muchas veces, se pueden detectar desde sus primeros años de vida.Algunos de estos signos son laa detalles en tareas a realizar, para mantener la atención incluso en actividades recreativas,aunque no haya algo que esté distrayendo o tenerEn diálogo con Télam, la psiquiatra Ongini indicó que este trastorno, cuando comienza el espacio escolar donde se ven diferencias en relación con los pares, pero, por ejemplo, para organizarse, para cumplir con tareas o tener un rendimiento mejor, porque si bien tienen las capacidades,, que no es una enfermedad", explicó la médica.Según últimos estudios científicos, el trastorno del déficit de atención e hiperactividad tiene una prevalencia mundial de entre un 5 y un 15% y, el método de evaluación, el tipo de muestra poblacional (comunidad escolar o pacientes que consultan), la edad y la fuente de información (familia o docentes), pero no varía por la cultura o la nacionalidad, aclaró la especialista.Otra de las características que reúnen las personas con este diagnóstico es tener, poner en orden sus materiales, se enojan y frustran mucho si tienen que hacer cosas que no les gustan, se distraen con mucha facilidad con cualquier estímulo externo o se olvidan acciones cotidianas como, por ejemplo, apagar la luz.Además, presentan dificultades para planificar,y otro signo es la hiperactividad (mueven manos y pies de un lado a otro sin un propósito determinado).Según explica Ongini, para evitar confusiones con otro tipo de trastornoscuando ya se notan algunos de los síntomas."Varias de estas características se comparten con otras afecciones que pueden ser emocionales, como lao lao que pueden estar interfiriendo en funciones cognitivas como la atención y también generando hiperactividad", afirmó la médica.Por un lado, se brindan herramientas que ayuden a que las infancias tengan unao estructura en la casa, lo cual les ayuda a completar las tareas, les gratifica y permite sostener, ejercitar la memoria y la atención, que pueden enfocar en otras cosas.En la escuela, se recomiendaque les cueste sostener, lo cual les incrementa su frustración.Los médicos pediatras recomiendany fomentarles la lectura de cualquier libro de cuentos adecuados a la edad., señaló Ongini, mientras que, en otros casos, los profesionales suelen acudir a la medicación."Cuando se necesita la medicación, se notan claramente las mejoras, porque favorece la atención, ayuda a filtrar estímulos en el ambiente para que se facilite la atención y concentre en aquello que necesita. Ayuda en su rendimiento y eso también influye en su autoestima, sin generar dependencia", señaló la médica.De acuerdo a una publicación de la Sociedad Argentina de Pediatría, el uso de"se asocia con atención deficiente, falta de control de la conducta, retraso del lenguaje y déficit en la función ejecutiva".