Rossi: "Ni el escepticismo ni el enojo son buenos estados de ánimo para elegir presidente"

Rossi subrayó que UxP quedó en una "clara" posición de "competitividad electoral" / Foto: Pepe Mateos.

El fortalecimiento de nuestra democracia se basa en la participación, el diálogo y el intercambio de ideas. Junto a intelectuales, académicos y hombres y mujeres de la cultura compartimos la necesidad de aumentar la asistencia al proceso electoral como condición para ello. pic.twitter.com/d2svyGEAJb — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) August 18, 2023

De cara al futuro, Rossi analizó que la Argentina "sale de esta situación de crisis como siempre salió: con producción y con trabajo" / Foto: Pepe Mateos.

"Hay tres candidatos pero dos proyectos y nosotros sostenemos nuestro proyecto histórico, nacional y popular, inclusivo, con justicia social, con equidad y defendiendo la industria y generando puestos de trabajo"

"Si recomponemos ingresos de los argentinos, que es la gran deuda que tenemos en esta etapa, claramente también aumenta el consumo, que es la otra rueda de crecimiento de la economía"

Rossi analizó que el expresidente Mauricio Macri "es el vértice entre Milei y Bullrich", el que "claramente los unifica" / Foto: Pepe Mateos.

"Milei viene a terminar con el derecho a la educación y salud pública" El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, dijo que el postulante a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "viene a terminar" con el derecho a la educación y a la salud pública y gratuita y con "todo lo que significa" la legislación laboral de protección a los trabajadores registrados.



"Milei no solo es un peligro para la democracia sino para la Argentina y viene a terminar con el derecho a la educación pública gratuita, con el derecho a la salud pública y todo lo que significan los derechos de los trabajadores registrados", expresó Rossi en una entrevista con Télam.



En ese sentido, planteó que el líder libertario -que en las PASO del pasado domingo se impuso como el precandidato presidencial más votado- "viene a subvertir cómo ha funcionado la sociedad argentina desde hace muchísimos años, cuando por ejemplo, propone terminar con la educación pública obligatoria" gratuita y universal.



Por otra parte, Rossi se refirió al cambio del tono discursivo que evidencia la candidata a la Casa Rosada de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, tras el resultado de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que la ubicó en el tercer lugar en las preferencias del electorado, detrás de Milei y de Sergio Massa (UxP).



Para Rossi, de cara a las generales del 22 de octubre se observa que Bullrich "atenúa" su mensaje y como ejemplo de ello mencionó las declaraciones de la exministra de Seguridad en las que se desmarcó de la idea de Milei de "cerrar" o "privatizar" el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).



Bullrich "salió a decir que estaba en desacuerdo con privatizar el Conicet pero en términos generales también dice cosas similares en ese sentido".



Por último, el jefe de Gabinete dijo estar convencido de que "estamos en presencia de una ultraderecha que es peligrosa para el sistema democrático argentino y que subvierte lo que construyó la Argentina durante años".

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, consideró que "ni el escepticismo ni el enojo son buenos estados de ánimo para elegir Presidente" y aseguró que por ello el oficialismo enfocará su campaña en brindarle al electorado, de cara a las generales del 22 de octubre, remarcó Rossi en una entrevista con Télam, y contrapuso el modelo de país "inclusivo, industrial, con trabajo y producción" representado por el candidato presidencial de UxP, Sergio Massa, a la propuestas económicas de sus adversarios de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, sustentadas en "saltos devaluatorios enormes".Bajo esa perspectiva, analizó queEl funcionario aseguró que con vistas a octubre el oficialismo apuntará especialmente a seducir el voto de esa porción del electorado desencantado que en las presidenciales de 2019 optó por el peronismo y que en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del último domingo se abstuvo de ir a votar y votó en blanco.Bajo esa perspectiva, indicó quepor lo que los esfuerzos de UxP deben enfocarse "en el resto de la sociedad" y eny "que hoy están expectantes todavía"."En ese no acompañamiento no es que (esos votos) migraron a otra fuerza política o a otra propuesta política sino que se abstuvieron o votaron en blanco", analizó.Desde esa lectura, afirmó que UxPy que esta vez "nos acompañen en la decisión del voto a presidente porque es una decisión que tiene que ver con el futuro"., analizó Rossi y apuntó: "Al presidente hay que elegirlo con el corazón y con la cabeza y esto lo que vamos a tratar de hablar con cada uno de los ciudadanos que no participaron activamente del proceso electoral o lo hicieron desde una posición de no comprometerse, que es el voto en blanco".Tras unas PASO que ubicaron al líder de ultraderecha Javier Milei, como el precandidato presidencial más votado, seguido por Sergio Massa, y Patricia Bullrich en tercer lugar, el jefe de Gabinete subrayó que"Entre Milei y nosotros hay tres puntos de diferencia o sea nos dejó en clara competitividad electoral", indicó y tras remarcar que Massa fue el "segundo candidato más votado" en las PASO , definió para octubre un escenario electoral "conformando por tres espacios políticos pero claramente con dos proyectos".Al respecto, sostuvo que"Nosotros no creemos que haya que ir como plantean ellos, Bullrich o Milei, a devaluaciones abruptas, saltos devaluatorios enormes, uno para ir en busca de la dolarización y el otro para buscar un plan de estabilización pero con una devaluación abrupta", destacó.El candidato peronista advirtió que esto es "más o menos lo mismo que exigía el Fondo Monetario Internacional (al actual Gobierno) y que nosotros le dijimos que no.".De cara al futuro, Rossi analizó que la Argentina "sale de esta situación de crisis rápidamente, antes de fin de año y como siempre salió: con producción y con trabajo".Al evaluar la situación en la que el oficialismo debe pelear su continuidad en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete recordó que"Es casi el 25 % de los ingresos que tiene el país", graficó para luego señalar que el impacto de la histórica sequía en las cuentas públicas "obligó" al Gobierno a administrar la gestión económica con una "escasez de reservas" que ubicó como la principal causa de "la tensión inflacionaria".En ese punto, subrayó que el "año que viene no vamos a tener sequía y va a tener funcionando en su totalidad el gasoducto Néstor Kirchner que va a significar un ahorro de entre 4 y 6 mil millones de dólares".Rossi amplió queque implicará una "recomposición de las reservas" del Banco Central de la República Argentina (BCRA)."Si se recomponen reservas -explicó- se fija el tipo de cambio y si se fija el tipo de cambio directamente baja la inflación y mejora el poder adquisitivo del salario en forma inmediata".El funcionario hizo hincapié en, una de las principales propuestas contenidas en la plataforma electoral de UxP."Si recomponemos ingresos de los argentinos, que es la gran deuda que tenemos en esta etapa, claramente también aumenta el consumo, que es la otra rueda de crecimiento de la economía", subrayó."Esto es lo que nosotros le estamos proponiendo a los argentinos", enfatizó y apuntó a las "mentiras" de sus adversarios políticos., afirmó.Bajo esa idea, diferenció que "hay tres candidatos pero dos proyectos y nosotros sostenemos nuestro proyecto histórico, nacional y popular, inclusivo, con justicia social, con equidad y defendiendo la industria y generando puestos de trabajo y soberanía y los otros proyectos plantean claramente lo contrario"., dijo en alusión a los presidenciables de LLA y JxC y aseguró que el exmandatario y líder del PRO "es el vértice entre Milei y Bullrich, que claramente los unifica"."Macri ha salido más elogiosamente a hablar de Milei que de la propia candidata de su espacio político (por Bullrich). O sea que sin ninguna duda hay allí un hilo conductor", advirtió el precandidato a vicepresidente de UxP.