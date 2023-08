Los guionistas de Hollywood se reunirán nuevamente con los estudios

Continúan los reclamos de los guionistas de Hollywood. Foto: AFP.

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y los representantes de los grandes estudios de Hollywood, nucleados en la Alianza de Productores de Cine y Televisión,sus convenios laborales en el marco de una huelga del gremio que lleva ya 110 días, aunque por el momento no hubo avances significativos y las conversaciones continuarán la semana que viene.Según informó el sitio especializado Variety, las partes se reunieron cada uno de los últimos cuatro días, aunque no pudieron destrabar los puntos más conflictivos de las demandas de los guionistas.“Gracias por todos los mensajes de apoyo y solidaridad mientras conversamos con la Alianza. Como siempre, sean escépticos de los rumores de terceros, sabiendo que el Sindicato va a comunicar cuando creamos que haya algo significativo para reportar”, dijeron las autoridades gremiales a sus afiliados en un correo que trascendió a los medios.por primera vez desde que se declaró el paro el 2 de mayo, tras haber estado meses sin reunirse, aunque las partes se mantienen firmes en los aspectos más relevantes.El establecimiento de niveles mínimos de dotación de trabajadores para las producciones episódicas de TV, un mínimo garantizado de semanas de empleo al ingresar a un proyecto, y, son algunas de ellas.También causa especial rechazo patronal el tema del pago de regalías residuales en base a la cantidad de visualizaciones de los contenidos de los que hayan participado, que en el convenio vigente (previo a la existencia del streaming) ni siquiera está contemplado.El conflicto se da de manera concomitante con otro paro de gran peso para la industria, como es el que sostienen los actores y actrices de Hollywood desde el 14 de julio.Como consecuencia de la paralización de ambas actividadesy, en algunos casos, hasta cancelados.Justamente, en las últimas horas los portales estadounidenses dieron a conocer que dos producciones que ya tenían luz verde para una segunda temporada en la plataforma Amazon Prime Video, como la historia de ciencia ficción “La periferia” y la comedia “Una liga muy especial”, finalmente no tendrán continuidad.