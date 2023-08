Taiana encabezó el inicio de ejercicios entre las armadas de Argentina y Brasil

Ejercicios “Passex” y “Fraterno” entre las Armadas de Argentina y de Brasil VER VIDEO

En este marco, también mantuvimos una reunión con el Embajador de Brasil Julio Glinternick Bitelli para dialogar sobre la relación bilateral en materia de Defensa y los distintos ejercicios que estamos realizando para fomentar la interoperabilidad de nuestras Fuerzas Armadas. pic.twitter.com/uAX4cSrSVF — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) August 18, 2023

Sobre los Ejercicios

El ministro de Defensa,, y el embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli, acompañados por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante, participaron en la, del inicio del Ejercicio Passex y del Operativo Fraterno, que busca fomentar "la cooperación, la confianza mutua y la interoperabilidad" entre las armadas de Argentina y Brasil.en la ceremonia.El funcionario evaluó "estratégica" la realización de estos ejercicios "no solo por la amistad o el conocimiento técnico que requieren, sino para demostrar que el Atlántico Sur Occidental está bien protegido por las Fuerzas Armadas de Argentina, Brasil y Uruguay".Por su parte, Guardia recordó que se trata de un "ejercicio tradicional" que se lleva a cabo "desde el año 78 y que nos permite mejorar la interoperabilidad entre las dos armadas".Destacó además queTanto else realizan, alternadamente, en cada uno de los dos países y sus aguas adyacentes y consisten en juegos de guerra y ejercitaciones en el mar, según consignó la cartera de Defensa en un comunicado."Estas ejercitaciones incrementan los lazos de amistad y camaradería entre ambas Armadas, optimizan la interoperabilidad entre sus medios y fortalecen la confianza mutua", indicaron.Ela través de sus armadas; el primero se hizo en 1978 y a partir de entonces, se consolidó un creciente grado de interoperabilidad.En el adiestramiento se conforma una "fuerza naval combinada" para conducir y ejecutar operaciones en un área bajo un ambiente de amenazas múltiples: submarinas, aéreas y de superficie, detalla el documento oficial.En tanto, en esta edición, se establecieron los puertos Mar del Plata e Itajaí como escala operativa y ejecución de las operaciones en aguas brasileñas, respectivamente.Por parte de la Marina de Brasil participan en el ejercicio Passex,En particular, la participación del submarino Tikuna, "constituye una excelente oportunidad para la Armada Argentina para adiestrar a sus oficiales expertos en armas submarinas embarcados en el destructor Sarandí", apunta el comunicado.Además, "permitirá que dos oficiales submarinistas se embarquen como oficiales de intercambio a bordo del submarino desde la Base Naval Mar del Plata hasta el puerto de Itajaí".Según lo previsto, el próximo domingo todas las unidades zarparán con rumbo a Itajaí para la realización del ejercicio combinado entre ambas armadas, concluyeron.