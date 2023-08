Los medicamentos tendrán los precios congelados hasta octubre

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un acuerdo con laboratorios nacionales y cooperativos para que "no hayan más aumentos de medicamentos hasta el 31 de octubre"., afirmó Massa en conferencia de prensa.El funcionario señaló queTras recordar que la Argentina tuvo que devaluar su moneda por imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI), Massa valoró poder acordar con los laboratorios "para que no haya más aumentos de medicamentos hasta el 31 de octubre"."Es un esfuerzo compartido que hacen laboratorios cediendo su rentabilidad y el Estado para que no se traslade al bolsillo de la gente", remarcó el titular del Palacio de Hacienda.Se trató de "una negociación en la que rápidamente nos pusimos de acuerdo y valoro que las empresas argentinas en un momento particular del país piensen en la gente, como lo hacemos nosotros, y nos ayuden a transitar esto hacia un momento mejor de la Argentina", precisó.Del encuentro participaron Guillermo Michel, a cargo de la Unidad de Negociación de los acuerdos de precios; el secretario de Comercio, Matías Tombolini; Eduardo Macchiavello, CEO de Roemmers; Gustavo Pellizzari, CEO de ELEA; Edgardo Vázquez, CEO de BAGO; Alfredo Weber, CEO Gador; Eduardo Franciosi, director ejecutivo de Cilfa; Leonardo Fernández, vicepresidente y gerente general de Bioprofarma Bago; y Juan José Marconi, director ejecutivo de Cooperala.