"El Gobierno porteño no cumplió", expresó la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

"Dos plateas (que son la 12 y la 13) -que están deshabitadas hace más de diez años-, tuvieron un intento de toma".// foto Sille Cris

La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, expresó que el Gobierno porteño "no cumplió con la entrega de las viviendas ni con su rol de custodia", luego de que 40 personas fueran desalojadas por personal policial tras ingresar a dos edificios del complejo habitacional Padre Mugica, en Villa Lugano.-que están deshabitadas hace más de diez años-,a", explicó en diálogo con Télam Muiños y enfatizó que ""Después de diez años de abandono por parte del Gobierno de la Ciudad, hace por lo menos cinco años se empezaron a llevar todo el equipamiento que estaba adentro. Hoy son estructuras vacías, no hay nada adentro de esas viviendas. No hay conexión de gas, no hay luz, no hay inodoros", puntualizó.Además, Muiños agregó que "esas viviendas estaban para adjudicar hace más de diez años, el Gobierno de la Ciudad no avanzó sobre esa adjudicación y dejó que se deteriorara la estructura. No cumplió ni con la entrega de viviendas, ni con su rol de custodia".La situación comenzó este jueves, en lasy terminó esa tarde con un operativo policial que registró momentos de tensión y sobre el que algunos vecinos aseguraron que hubo violencia sobre una mujer embarazada.Fuentes oficiales porteñas informaron a Télam que el personal del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), el organismo que regula la política habitacional, "realizó un trabajo con las familias" que permanecían dentro de los departamentos "las cuales accedieron a retirarse", tras lo cual se procedió a iniciar tareas para "tapiar" los ingresos.Además, señalaron que no existió "una orden de desalojo" desde la Justicia porteña, y que el personal de la Policía de la Ciudad cumplió "tareas de prevención" que fueron indicadas desde el Ministerio de Seguridad a cargo de Eugenio Burzaco.En tanto, la Defensora de la Ciudad manifestó que "" y todavía "no tenemos precisiones", pero que hasta el momento "El ingreso de los ocupantes a los edificios generó que desde la medianoche se hiciera presente personal de la Comisaría Vecinal 8 A de la Policía de la Ciudad..En tanto, la, a cargo de Adriana Bellavigna, dispusoy no adoptar medidas respecto de las personas que ingresaron.