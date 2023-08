El gobierno porteño descartó el voto electrónico para octubre por las complicaciones en las PASO

Foto: Lara Sartor.

El Gobierno porteño admitió este viernes que habrá que "reconfigurar el sistema de votación" para las elecciones de jefe de Gobierno y otros cargos locales previstas para octubre, después de los múltiples contratiempos registrados en los comicios del pasado 13 de agosto, con lo que en loTomada esta decisión, los más probable es que se resuelva -en el marco de la elección concurrente- que se vote tanto cargos nacionales como locales con boletas de papel."La decisión de la jueza federal con competencia electoralde dejar sin efecto el acuerdo con el Tribunal Electoral de la Ciudad torna abstracto el debate sobre la utilización de la Boleta Única Electrónica (BUE) en las próximas elecciones", admitió en un comunicado elEl IGE ratificó además su "vocación de trabajar junto a las autoridades judiciales para reconfigurar el sistema de votación para elegir Jefe/a de Gobierno, legisladores/as y miembros de las Juntas Comunales el próximo 22 de octubre".De todos modos, la autoridad electoral porteña sostuvo que "la BUE es un instrumento válido y ha mostrado sobrados beneficios en las elecciones PASO del 13 de agosto, pero luego de la decisión de la Justicia se encuentra abocado junto a las autoridades judiciales al diseño de un nuevo sistema"."Lasque se registraron el 13 de agosto en algunos casos fueron consecuencia de las dificultades que planteó la concurrencia con dos instrumentos, en otros por las demoras en las aperturas de las mesas, el alto ausentismo de autoridades de mesa y la no aplicación del sistema de voto simultáneo que se había aprobado para la ocasión", justificaron.El IGE informó, sin embargo, que detectó "fallas en 251 máquinas de votación de la BUE, de las cuales 166 se repararon en el momento y otras 85 tuvieron que reemplazarse, tarea que no demandó más de 5 minutos en cada caso"."Esos casos representan menos del 2% de las más de 14.000 máquinas destinadas al operativo de la jornada electoral, por lo que no puede atribuirse a ello las dificultades registradas", agregó el organismo en el comunicado.