Países del oeste de África renuevan su amenaza de acción militar en Níger

Fuerzas militares en Níger durante el Golpe / Foto:AFP

"Estamos dispuestos a resolver el problema por la vía pacífica, pero para bailar el tango hacen falta dos", insistió Musah.

Los golpistas, liderados por el general Abdourahamane Tchiani, ya advirtieron que responderían de forma inmediata a cualquier "agresión o intento de agresión

General Abdourahamane Tchiani, líder golpista / Foto:AFP

Desde Ginebra, el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, expresó su inquietud por la decisión de los militares de procesar al presidente Bazoum y a sus colaboradores por alta traición.

Miles de desplazados

Los países de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) se declararon este viernes "listos" para intervenir militarmente en Níger y hasta” que marque el comienzo de la acción, aunque dejaron abierta la chance de enviar este sábado una misión a ese país para buscar un regreso pacífico al orden constitucional."Estamos listos para intervenir desde el momento en que se dé la orden. También se ha fijado el día de la intervención", reveló el comisionado de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad de la Cedeao, Abdel-Fatau Musah,Los responsables militares del bloque discutieron este jueves y viernes variantes de acción, tres semanas después del golpe de Estado que sacó del gobierno al presidente Mohamed Bazoum, el 26 de julio.La reunión permitió acordar los "objetivos estratégicos, el equipamiento necesario y el compromiso de los Estados miembros" para la posible intervención, detalló Musah.No obstante, la Cedeao indicó que existía una "posibilidad" de que una misión del acuerdo viaje este sábado a Niamey, la capital nigerina, "para proseguir la búsqueda de una vía pacífica".Dejó en claro que "todos los estados miembros presentes este viernes se han comprometido apara llevar a cabo esta misión".Fueron, porque Cabo Verde y Guinea-Bissau no estuvieron y Guinea,fueron suspendidos por los órganos de gobierno del bloque porqueAnteriores misiones de la Cedeao no fueron recibidas por el nuevo hombre fuerte del país, el general Abdourahamane Tiani.El nuevo régimen considera que cualquier intervención militar contra su país constituiría una "agresión ilegal e insensata" y prometió una "respuesta inmediata" a cualquier ofensiva.Nígerque operan en el Sahel, una larga franja semiárida que bordea el desierto del Sáhara por el sur.La Cedeao ya había decidido hace una semana activar una "fuerza de reserva para restaurar el orden constitucional" en el país, pero luego se multiplicaron las exhortaciones a buscar una solución pacífica.La elección del presidente Bazoum en 2021 fue un momento clave Níger, porque se trató del primer traspaso de poder pacífico desde su independencia de Francia en 1960.Desde el golpe, Bazoumen su residencia junto a su mujer y su hijo."Las condiciones de detención del presidente Bazoum se deterioran. Cualquier nueva degradación de su estado de salud tendrá graves consecuencias", advirtió el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, en una conversación con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.Una responsable de la Unión Europea (UE) indicó que Michel reiteró "el apoyo total de la UE a las decisiones de la Cedeao, así como"."La UE no reconocerá a las autoridades surgidas del golpe. El presidente Bazoum, elegido democráticamente, sigue siendo el jefe de Estado legítimo de Níger", insistió.En tanto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió este viernes que el cierre de fronteras y del espacio aéreo tras el golpedonde los migrantes reciben ayuda y esperan un traslado voluntario a otros países, por lo que es necesario un corredor humanitario.en la primera mitad del año para tratar de llegar a otras zonas, en su mayoría rumbo al norte de África e incluso el sur de Europa.Los 5.697 kilómetros de frontera compartidos con seis estados vecinosLa OIM dispone de siete centros de tránsito en puntos estratégicos de esta ruta, repartidos en las zonas de Agadez y Niamey, que albergan actualmente a unas 5.000 personas, mientras que unas 1.800 más esperan afuera.En estos centros recalan quienes quieren sumarse a operaciones de retorno voluntario a sus respectivos países, pero todos los vuelos fueron pospuestos o incluso cancelados hasta nuevo aviso, indicó un comunicado difundido por la organización en su página web.La ONU respaldó el comunicado de la OIM y pidió un "acceso libre y pleno para la ayuda humanitaria" para Níger, uno de los países más pobres del mundo, muy vulnerable al cambio climático y atravesado por la violencia de diversos grupos yihadistas.