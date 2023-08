Una pareja vinculada al radicalismo tucumano, detrás del escrache a Echarri y Duplaá

Amigos, hijos, clientes, pacientes, parientes y allegados de estos dos (2) genios de la democracia, disfrútenlos en todo su esplendor.

El balbucea la palabra “video”

Ella cree que es la única que paga impuestos. En fin.

NO LES TENEMOS MIEDO✌🏽 pic.twitter.com/lxJajpShB5 — Pablo Echarri (@echarripablo1) August 17, 2023

Nancy Duplaá y Pablo Echarri fueron víctimas de un violento escrache verbal, esta vez en un aeropuerto no identificado, cuyos pormenores fueron registrados por parte de la pareja de actores con sus teléfonos móviles y subidos a sus cuentas de Twitter.El episodio ocurrió un rato antes de que los actores aborden un avión y, luego de la difusión del video, rápidamente ambos recibieron el apoyo de sus seguidores."Amigos, hijos, clientes, pacientes, parientes y allegados de estos dos genios de la democracia, disfrútenlos en todo su esplendor", tuiteó Echarri en su cuenta.Y agregó:Recién cuando su agresión cobró repercusiones mediáticas en todo el país, uno de los agresores, el instructor de educación física y karateca Iván Troitiño, ensayó un arrepentimiento.El individuo le dijo al diario tucumano La Gaceta: "Aprovecho para disculparme porque no es mi naturaleza estar escrachando a nadie pero ¿sabés qué pasa? Llega un momento en que el silencio no es una opción".“No estoy justificando un escrache, ni estoy diciendo que la gente lo haga", soltó el instructor, quien admitió haber estado vinculado políticamente con el radicalismo tucumano a través de la exsenadora nacional y actual vicepresidenta de ese partido, Silvia Elías de Pérez.Troitiño contó que fue contactado en 2019 por una actividad deportiva.“Querían ver una cara vinculada al deporte. En ese momento me pusieron como concejal, pero en octavo término. Matemáticamente todo era imposible y eso estaba más que claro”, indicó.La otra agresora de Echarri y Duplaá fue Helen Eichele, esposa de Troitiño e instructora de educación física como él, también fue señalada por varios usuarios como cercana al radicalismo.