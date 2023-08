Filmus marchó en defensa del Conicet y del "enorme desarrollo de la ciencia nacional"

Daniel Filmus / Foto: Raúl Ferarri

La manifestación en defensa del Conicet / Foto: Raúl Ferarri

Ahora cientos de científicos/as, trabajadores/as y otros/as argentinos/as estamos en la explanada del Polo Científico en defensa del #CONICET y del enorme desarrollo de la #Ciencia y la #Tecnologia nacional.



LA CIENCIA NO ES CARA

CARA ES LA IGNORANCIA#LaCienciaArgentinaHace pic.twitter.com/mFlN2KRzjS — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) August 18, 2023

La propuesta privatizadora de Milei Javier Milei, de La Libertad Avanza(LLA), el candidato que logró más votos en las recientes Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) dijo en una entrevista en TV que, en caso de asumir como Presidente de la Nación, cerrará el Ministerio de Ciencia y Técnica y privatizará el Conicet para que sus miembros ganen "su pan con el sudor de su frente".



La propuesta recibió numerosos rechazos del mundo político y científico.



Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tildaron al candidato de "ignorante", "irresponsable" y "peligroso" además de recordarle que transitamos "el siglo del conocimiento" por lo que "la inversión en ciencia y tecnología es fundamental".,

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, frente a la explanada del Polo Científico-Tecnológico, ubicado en el barrio porteño de Palermo, en "defensa del Conicet" (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y "del enorme desarrollo de la ciencia y tecnología nacional", según publicó en su perfil de la red social X (exTwitter). "Ahora cientos de científicos/as, trabajadores/as y otros/as argentinos/as estamos en la explanada del Polo Científico en defensa del #CONICET y del enorme desarrollo de la #Ciencia y la #Tecnologia nacional", manifestó el ministro la tarde del viernes en X (exTwitter). Acompañado del hashtag #LaCienciaArgentinaHace, adjuntó a la consigna la frase del premio nobel argentino, Bernardo Houssay: "La ciencia no es cara, cara es la ignorancia." En la movilización, convocada por trabajadores e investigadores del organismo público, podía verse una pancarta gigante con el texto "No al cierre del Conicet". Una de las disertantes afirmó que "no se discute la ciencia, no se discute la educación, no se discute la obra pública y en esos derechos ganados". "Para eso necesitamos estar acá y demostrar que de ninguna manera", agregó. La convocatoria estaba prevista para las 16 en la explanada del Polo Científico-Tecnológico, ubicado en Godoy Cruz 2320, del candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.