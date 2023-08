Bernardo Arévalo: habrá "arremetidas" para "evitar que asumamos"

Foto archivo: AFP.

Promete seguir los pasos de su padre, el expresidente Juan José Arévalo (1945-1951), que fue el primer mandatario democrático después de décadas de dictaduras

El candidato presidencial Bernardo Arévalo, favorito para el balotaje del domingo en Guatemala, consideró este viernes en entrevista con Télam que “hay que estar listos para las arremetidas”, en relación a los, y se refirió al apoyo popular, sus posibles aliados en el Congreso y a nivel internacional.El sociólogo y diputado, de 64 años, quien dio la sorpresa en la primera vuelta, promete seguir los pasos de su padre, el expresidente Juan José Arévalo (1945-1951), que fue el primer mandatario democrático después de décadas de dictaduras, la última del caudillo Jorge Ubico, un admirador de Adolf Hitler que sometió a trabajo forzado a los indígenas mayas y gobernó durante 13 años.El líder del Movimiento Semilla (MS), durante la campaña electoral recibió algunos embates judiciales que prometen continuar aún si se confirman las encuestas, en las que aventaja a su rival por 30 puntos. Esta es la síntesis del diálogo por videoconferencia que mantuvo con Télam.- Desde el 2017 empezamos a integrarnos como un partido que se posicionaba en contra del sistema político corrupto que se estableció en el país y nunca ocultamos que entendemos que el desarrollo nacional que necesitamos para superar esos indicadores vergonzosos de pobreza, hambre, falta de educación y baja infraestructura, pasan por eliminar a los corruptos del poder. No somos parte de toda esta élite político criminal que se organiza en partidos políticos como herramienta para llegar a los fondos públicos. Sabemos que se han filtrado audios o videos en donde se dan instrucciones de cómo impugnar las mesas electorales. Vemos toda una armazón de corrupción en donde tristemente el partido contendiente ya es parte junto con el Estado, con el gobierno, y están tratando de ver la forma como logran burlar la voluntad popular que va a ser manifestada este domingo.- Desde 25 de junio en adelante lo que hemos visto es que de manera espontánea la población salió a manifestarse en contra de esos intentos de burlar la voluntad popular mediante ilegalidades. Hemos tenido (apoyo) desde organizaciones y movimientos indígenas hasta el sector empresarial organizado, todos sectores profesionales, religiosos... todos convergiendo para que (el domingo) haya elecciones entre los dos candidatos electos en junio. Esa fue una de las primeras barreras que encontró este pacto de corruptos para tratar de descarrilar el proceso electoral. Tenemos un alineamiento en la sociedad que esperamos que se mantenga después de la victoria que creo vamos a obtener. Después de esa victoria hay que estar listos para las arremetidas que va a haber para tratar de evitar que el 14 de enero asumamos el poder.- Vemos una clara continuación de la persecución judicial que se ha establecido desde el 25 de junio, desde el momento en el que nosotros ganamos el derecho a estar en el balotaje. Sigue la misma lógica. Es una violación de los compromisos que supuestamente se habían asumido de no hacer acciones que interfirieran con el proceso electoral antes de la segunda vuelta. Esto tiene un claro efecto intimidatorio al generar desconfianza. Más que una medida judicial es una medida electoral. Evidencia la medida en que ya hay un contubernio entre el gobierno (del presidente Alejandro Giammattei), la Fiscalía, y una candidata (Sandra Torres) que sale cantando fraude al día siguiente de que vio las encuestas electorales.-Estamos viendo un resquebrajamiento de alineamientos históricos y la apertura de otros nuevos, de manera que no hay que asumir que todo lo que se ve ahora va a mantenerse. Hay un sistema político en el que la mayoría están alrededor de los negocios de la corrupción y el aceite que lubrica la corrupción es el presupuesto de inversión en infraestructura. Ese chorro se va a cerrar. Además, vamos a llegar con una estrategia de colocar las leyes por delante, de crear alianzas alrededor de los temas, a abrir el espacio de gobernabilidad a los sectores sociales, por ejemplo, tomando iniciativas de ley con mesas de trabajo donde participe la sociedad para generar consensos sociales que se puedan llevar después al Congreso. Y en tercer lugar, si bien lo ideal es trabajar con el legislativo, no nos vamos a quedar atrapados ni a dejar secuestrar por un Congreso que no puede llegar a acuerdos. Vamos a ir por una gobernabilidad hecha en el marco de los poderes que las leyes del Estado le otorgan al Ejecutivo.-Hemos identificado el problema de nuevas formas de secuestro del Estado por élites político criminales que se organizan para la corrupción y que caen en derivas de tipo autoritario. Primero apostamos al rescate de las instituciones democráticas, que es lo que va a alimentar nuestra política exterior, la cual tiene que ser el esfuerzo de crear a nivel internacional las condiciones que más favorezcan a los objetivos de desarrollo a nivel nacional. Cimentar y rescatar la democracia y los gobiernos democráticos alrededor del mundo.-Creemos que los esfuerzos de integración son siempre positivos. El reforzamiento de las instituciones multilaterales es lo que más le conviene a países como Guatemala, que no tienen las capacidades de los grandes países en términos de hegemonizar el escenario internacional y a partir de ahí vamos a ir construyendo nuestras relaciones internacionales.-La naturaleza de nuestro problema criminal es distinta a la de El Salvador. Vamos a ser tan contundentes como ellos, pero siempre dentro del marco de respeto a los derechos humanos. Y en el caso de Nicaragua, denunciamos públicamente el proceso de reconstitución de una dictadura este en ese país y somos el único partido que propuso en el Congreso un punto resolutorio denunciando este hecho.-Tenemos un ejército que en las crisis políticas de los últimos 20 años se ha mantenido al margen. (En cambio) los militares retirados se han convertido en una fuerza política. Esas son las alianzas que ella busca.