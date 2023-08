Piden que vaya a juicio el policía que proporcionó el arma "plantada" en la escena del crimen de Lucas

Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos el 17 de noviembre de 2021.

La declaración que incriminó a Torres

EL crimen de Lucas

Un fiscal pidió que vaya aacusado de proporcionar elaradel adolescente, cometido en noviembre de, por el quede la fuerza porteña.El pedido del fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional 32, Leonel Gómez Barbella, y la auxiliar María Victoria Fiore, recayó sobre el policía Facundo Agustín Matías Torres, quien al momento del hecho era oficial de la Comisaria Vecinal 4D.La Procuración General de la Nación informó a través de su página web ( www.fiscales.gov.ar) que el fiscal solicitó a la jueza Nacional en lo Criminal y Correccional 7, Vanesa Peluffo, quey sin previsión de la ley,por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas”.La prueba para imputar a Torres surgió del juicio oral que terminó el 11 de julio pasado con laspara el inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva por el delito de “homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad”.En el mismo debate, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño, fueron condenados ade prisión por otros delitos los policías Sebastián Jorge Baidón, Roberto Orlando Inca, Juan Romero, Rodolfo Ozán, Fabián Du Santos yEste último fue–actualmente con prisión preventiva-para que éste la colocara en el interior del auto utilizado por Lucas (17) y sus amigos al momento de ser tiroteados por los policías.“La prueba recolectada conduce a afirmar con convicción que elcon los damnificados y participó activamente del plan armado posteriormente para justificar el accionar de los miembros de la Brigada”, destacó la fiscalía.Tal como estableció la fiscalía -y se tuvo por probado en el juicio-e informaron falsamente a las autoridades judiciales que se había tratado de un“Dentro de ese entramado en la ‘mise en scene’, el personal policial colocó un arma de utilería en el interior del automóvil en el que se desplazaban los damnificados, justamente para reforzar la versión inicial de los preventores y, por ende, mantenerlos injustificadamente privados de su libertad”, destacaron Gómez Barbella y la auxiliar Fiore en el requerimiento de elevación a juicio.En tal sentido, la fiscalía puntualizó que “el encausado (Torres), inmediatamente después del supuesto ‘enfrentamiento armado’, se dirigió junto a Issasi hasta la dependencia policial donde prestaba funciones para tomar un arma de utilería que le entregó a su acompañante para que la coloque dentro del rodado” de las víctimas.Y se agregó que, entre ellas, “la conversación que Cuevas mantuvo al día siguiente del hecho con un individuo al que le refirió ‘lo que hicieron los polis no tiene nombre’, ‘unos dementes’, ‘encima le ponen una pistola de juguete’, ‘yo fui el primero en llegar y vi todo lo que hicieron’”.Por su parte,pasado y en su descargo señaló que él trasladó a Issasi hasta el lugar donde fueron detenidos los amigos de la víctima, previo pasar por la comisaría para retirar una “cinta de peligro”, de las que se utilizan para demarcar las escenas.Lucas y sus amigos fueroncuando salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran.Los cuatro fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 a la altura del cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield.Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y dos balazos impactaron en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.Tras ello, en la escena se montó un operativo tendiente a encubrir lo sucedido y a hacer pasar el hecho como un tiroteo con delincuentes, para lo cual, incluso, plantaron una réplica de arma en el auto de los chicos.Los tres amigos de Lucas, en tanto, fueron esposados y trasladados en calidad de detenidos al instituto de Menores Inchausti, desde donde fueron liberados al día siguiente tras determinarse que no se trataban de delincuentes sino de adolescentes que habían salido de un entrenamiento de fútbol.