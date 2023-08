Kicillof: "Quienes niegan el genocidio quieren un país para muy poquitos"

Foto: Horacio Culacciati

Foto: Eva Cabrera

Foto: Pablo Añeli

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió este viernes que "quienes niegan el genocidio de la última dictadura quieren un país más excluyente, un país para muy poquitos y con intereses muy concentrados", a la vez que aseguró que "el Estado debe incluir los derechos humanos en todas sus políticas".Así se pronunció el mandatario bonaerense al presentar la tercera edición del programajunto a referentes de Madres de Plaza de Mayo, en el microestadio de Tecnópolis, en el partido bonaerense de Vicente López., remarcó el gobernador ante más de tres mil jóvenes de entre 14 y 21 años que participan de ese programa.Kicillof destacó, en ese contexto, que "tenemos 11 mil inscriptos en toda la provincia".El gobernador expresó ante los jóvenes que "en Argentina tuvimos una dictadura. Y ¿quiénes son los negacionistas?. Los que llamamos negacionistas son los que dicen que en Argentina hubo una dictadura, pero que no hizo lo que hizo. Hoy se discute de nuevo esto,"., sostuvo ante los jóvenes y manifestó que "fue un hecho atroz, de barbarie, de crueldad, detuvieron y desaparecieron a militantes políticos, a pibes y pibas del secundario, de la universidad, a obreros, a militantes sociales, gremiales, e interrumpieron la democracia para llevar adelante un plan, determinadas políticas económicas, sociales, productivas".Kicillof remarcó que "llevaron adelante esa política para implementar un plan de exclusión, un plan de terminar con la industrialización, con la Universidad pública y gratuita, el Conicet, con todo lo que tuviera que ver con que nuestro país fuera más igualitario", que "hubiera más inclusión social, más igualdad de oportunidades, de derechos"., expresarse, manifestarse, resistirse a ese proyecto de país", afirmó y destacó que "no fue un hecho aislado, terrible y brutal, violaron los derechos humanos para poder imponer un determinado plan de gobierno, un proyecto de Argentina".Aseguró que "cuando niegan que ocurrió el genocidio, que niegan que hubiera desaparecidos en Argentina, niegan que hubo torturas,, con querer impulsar un país más excluyente", con"Tenemos que tomar conciencia de eso, porque hoy en Argentina estamos discutiendo el país que queremos y si defendemos la memoria, la verdad y la justicia es porque también defendemos el país por el que luchaban los que se oponían a la dictadura y a cada uno de esos planes para convertir a la Argentina en un país para pocos y un país chiquito", advirtió el gobernador.Remarcó que "queremos un país con más derecho, salud, educación, más trabajo, más oportunidades y qué importante que 11 mil pibes y pibas se hayan inscripto en el programa Futuro Memoria".El gobernador reflexionó que "tal vez quienes llevaron adelante ese plan criminal fantasearon con que iba a pasar el tiempo y nos lo íbamos a olvidar y que 40 años después ese negacionismo iba a ser parte del sentido común, pero esa llama viva está en los pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires que no olvidan, que siguen pidiendo justicia y siguen luchando por una Patria Libre, justa y Soberana"., concluyó.Por su parte, la referente de Madres de Plaza de Mayo,, dijo emocionada ante los jóvenes que "seguramente Alejandro (su hijo desaparecido por la dictadura militar) y los 30 mil están aplaudiendo y compartiendo este momento con ustedes"., remarcó y dijo que "quedamos muy pocas Madres (de Plaza de Mayo) pero estamos tranquilas, el futuro son ustedes queridos jóvenes"., lamentó en alusión a los candidatos de la oposición que proponen ajustar y privatizar la salud y la educación y pidió "estar más unidos que nunca, pero esa unidad que se demuestre con hechos, no con la palabra; y demostrar que una vez más el pueblo unido, jamás será vencido".El subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires,, por su parte, expresó que "necesitamos más Estado, no menos Estado; necesitamos más democracia, no menos democracia, no menos derechos"."Transitemos este derecho a futuro con más democracia, más Estado, más derechos. Un pueblo con memoria es democracia para siempre", pidió el funcionario.El Programa "Futuro Memoria" está destinado a jóvenes de entre 14 y 21 años interesados en vivir una experiencia educativa y creativa a través de la participación en un concurso de producciones artísticas.Durante estos 3 años participaron más de 22.000 jóvenes de 125 municipios bonaerenses pertenecientes a: Escuelas, Programa Envión, Instituciones en contexto de encierro (Centros cerrados y Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para jóvenes adultos del SPB), Centros de estudiantes, Organizaciones políticas o sociales y Centros juveniles.El 85% de los participantes se inscribió a partir de la pertenencia a su escuela.En cuanto a la participación por edición, en la primera que se realizó en 2021, lo hicieron 3.600 jóvenes, en la segunda, en 2022, unos 7.600 jóvenes y para este año, se llegó a una Inscripción récord de 11.600 jóvenes.