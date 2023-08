De un admirador de Bukele a un líder indígena: los ocho candidatos a la Presidencia

Somos más de 18 millones de ecuatorianos con un mismo sentir: cambiar #DelMiedoALaEsperanza!✊🇪🇨



Este 20 de agosto hay solo un camino para construir un Ecuador seguro. Cuento contigo para lograrlo!🤝#TodoVaAEstarBien #JanTopic #JanTopicPresidente

Ecuador necesita cambiar la manera de dirigir este país. De afrontar los retos que dificultan el crecimiento y la seguridad de los ciudadanos.



Ecuador grita por un cambio de mentalidad. Por la convicción de que se pueden hacer las cosas mejor.



Si nos unimos lo lograremos.

Al Ecuador lo levantaremos juntos, no hay tiempo que perder. 🤜🤛🇪🇨



Gracias Machala por su caluroso recibimiento esta mañana.



¡Vota todo 8-23! 🗳️✅ #OttoPresidente #PazPlataYProgreso

Hoy, me he comprometido más que nunca con el país, con el #Ecuador que necesita una mano firme y conocimiento para combatir la violencia y el crimen organizado.



Junto a @NoryPinela hemos firmado el primer decreto en materia de seguridad destinado a fortalecer a la…

Además de Luisa González, candidata de la correísta Revolución Ciudadana (RC), única mujer al frente de un binomio y primera en todas las encuestas, y de Christian Zurita, de repentina notoriedad porque es el reemplazo del asesinado Fernando Villavicencio al frente del Movimiento Construye, estos son los otros seis aspirantes al Palacio de Carondelet:: a sus 46 años, es candidato por el Movimiento Amigo, después de haber simpatizado por años con el correísmo. Afirma ser uno de los fundadores de Unión por la Esperanza, la vieja alianza que hegemonizaba Revolución Ciudadana.Nacido en Esmeraldas y recibido de abogado, se dedicó mucho tiempo a la compra y venta de terrenos. "Vendí cerca de 100 mil hectáreas", se jactó en una entrevista televisiva.Durante casi 20 años fue la voz y el rostro del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare). Aunque intentó conformar Fuerza Rural, su propio partido, no llegó a tiempo y aceptó ser el postulante del Movimiento Amigo.Tras el debate de candidatos, su figura estalló en las redes, pero porque se multiplicaron los "memes" sobre sus actitudes.En la campaña, quiso mostrar que se atrevía a todo, al punto que ficcionó para las redes un encuentro en el que, de traje, le susurraba sus propuestas de campaña a Angelina Jolie.: admirador de las políticas de seguridad del salvadoreño Nayib Bukele y millonario, el candidato de Juntos Triunfaremos buscó en toda la campaña mostrarse como el único capaz de terminar con la ola de violencia que vive Ecuador.Su pretensión de mostrarse como "lo nuevo" en la política local se choca con que la coalición que lo postula está integrada por el Partido Social Cristiano (PSC) y Sociedad Patriótica (PSP) -dos de las fuerzas más tradicionales- y Centro Democrático.Exintegrante del Ejército de Francia -tiene doble nacionalidad-, paracaidista, este empresario nacido en Guayaquil hace 40 años es hijo de Tomislav Topìc, dueño de Telconet, una empresa de telecomunicaciones involucrada en el llamado "caso Odebrecht", el pago de sobornos a cambio de obras públicas."Por un país sin miedo" es su lema de campaña, que no se limitó a Ecuador: hace semanas su imagen aparece en una de las pantallas de Times Square, en Nueva York, con la leyenda, en inglés, "Del miedo a la esperanza".: asambleísta 2021-2023, el postulante de Acción Democrática Nacional (ADN) es hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, considerado uno de los hombres más ricos de Ecuador.Sus títulos académicos son de universidades de EEUU: es administrador de negocios de la Universidad de Nueva York, máster en el área de la Kellogg School of Managment, máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y tiene una maestría en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica de la Universidad George Washington.Hincha del Emelec, su página personal dice que presidió en la Asamblea Nacional la Comisión de Desarrollo Económico, "una de las más destacadas en cuanto a eficiencia, transparencia y consenso, según datos oficiales".El eje de su campaña es la creación de empleo. "Yo soy un hombre de proyectos, que no se rinde y no renuncia. Entre todos podemos hacer del Ecuador el proyecto que deseamos", remarca en su plan.: puede jactarse de haber sido vicepresidente, aunque por algunos meses: fueron 18, como segundo de Lenín Moreno, tras la renuncia de María Alejandra Vicuña. Se fue del cargo con buena imagen y eso hizo que se especulara con una nueva candidatura.Ahora encabeza la fórmula de la coalición Actuemos, que junta a los partidos Suma y Avanza. Presentó un plan de 74 puntos, con acento en la economía, la seguridad y la corrupción, incluyendo una reforma de la justicia.Economista, máster en Administración Pública, Sonnenholzer fue titular de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) en Guayas."Tenemos el mejor plan para combatir de frente a la delincuencia, traer paz y no guerra a nuestras calles", destaca en su cuenta de la red X (ex Twitter), en la que, a sus 40 años, propone además "un cambio generacional".: será su segundo intento de llegar al Ejecutivo. En 2021 fue por Pachakutik y ahora va por Claro que se Puede, una alianza de Unión Popular, el Partido Socialista y Democracia Sí.Promete guiar a su administración con tres principios indígenas: no robar, no mentir, no ser vago.Nacido en Cuenca hace 54 años, Pérez siempre estuvo ligado a los movimientos indígenas, fuertes en el país, al punto que hace dos años lo dejaron en el tercer lugar de los comicios.Tres años antes había cambiado su nombre de Carlos a Yaku.Y en 2019 ganó la prefectura de Azuay, que dejó justamente para ser candidato a la presidencia.Es abogado especializado en Derecho Penal y Justicia Indígena (Universidad Regional Autónoma de Los Andes), en Gestión de Cuencas Hidrográficas y Población y en Derecho Penal y Criminología. Y en su presentación en la red X se presenta también como músico y escritor.: es el otro postulante que repite el intento de llegar a Carondelet. Fue cuarto en los comicios de 2021, entonces por Izquierda Democrática, pero ahora va por el Movimiento Reto.Empresario, de 50 años, es ingeniero en Producción Agroindustrial.Es titular de una firma que exporta alimentos congelados y su plan de gestión tiene tres ejes: seguridad, obras de emergencia y salud."Emprendedor, Agricultor, Industrial, Exportador, y Visionario", se define en su cuenta en la red X.Nacido en Guayaquil, hijo de un exrepresentante de Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), por la condición de diplomático de su padre vivió en varios países.Fue la sorpresa de los comicios de 2021, porque nunca había actuado en política.En esta campaña, igual que hace dos años, hizo de Tik Tok un arma central para difundir su plan.