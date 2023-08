Cafiero obtuvo financiamiento por U$S44 millones para el ferrocarril del noreste

Cafiero, durante la firma del convenio para financiar el ferrocarril del noreste / Foto: Prensa.

El cancillersuscribió este viernes en la ciudad de Montevideo un convenio dedel proyecto "Obras Prioritarias de Recuperación de Infraestructura de la Línea Urquiza", para el noroeste argentino, con aportes no reembolsables del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem).El financiamiento resulta un "instrumento estratégico mediante el cual se busca", señaló la Cancillería en un comunicado.Cafiero aseguró que "el financiamiento para el desarrollo de la Argentina es clave y, por supuesto, la mirada integracionista de nuestro país, y a partir de esta fuente de financiamiento mejorar toda la transitividad de productos argentinos en una zona altamente productiva y también en el transporte de pasajeros, aumentando la interconexión de nuestras economías regionales con el Mercosur"., añadió el funcionario.El proyecto prevé el desembolso total de U$S 44.465.546, de los cuales U$S 29.800.290 serán aportes no reembolsables del Focem; mientras que U$S 14.665.256 serán financiados por nuestro país, en concepto de contrapartida local.Estiman que "las obras planificadas redunden en un incremento del volumen de carga comercial transportada con un objetivo de 265 mil toneladas anuales", sostuvo el comunicado.Con la firma de este instrumento "la Argentina accederá al financiamiento del Focem para la ejecución de las obras a lo largo del trazado ferroviario del Urquiza, propiciando además la reducción de su costo operativo, mejorando la velocidad comercial y de circulación, aportando certidumbre a los tiempos logísticos de esta modalidad de transporte; beneficios a productores, exportadores, etc.", finalizó el comunicado.