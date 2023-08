“Las ideas marketineras son impracticables en la realidad de la Argentina”

“A Massa no hay mucho que explicarle lo que significa el turismo en la República Argentina y estoy convencido que para él va a ser una política de Estado”. Mari oPeña

El ministro de Turismo y Deportes de Salta, Mario Peña, analizó el escenario turístico con perspectiva al futuro de la actividad tras las elecciones de octubre e instó a no dejarse llevar por “ideas marketineras impracticables en la realidad de la Argentina”, a la vez que destacó el “entendimiento de lo que significa la actividad” que tiene Sergio Massa.“Tenemos que ser muy prudentes y no guiarnos por ideas marketineras que aprovechan la coyuntura de un país difícil para sumar voluntades, ideas que son, te diría, hasta impracticables en la realidad de nuestra Argentina”, sostuvo Peña en diálogo con Télam Radio.El ministro destacó la evolución experimentada por el sector turístico, en especial tras la pandemia, con el marco de las políticas nacionales como los programas PreViaje y 50 Destinos más el nivel de “diálogo” y búsqueda de consensos “poniendo por encima el interés turístico común”.Valoró en este sentido la gestión del ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, la específica de Aerolíneas Argentinas y el desarrollo alcanzado en el Consejo Federal de Turismo, además de destacar el “conocimiento” del sector que tiene el candidato presidencial Sergio Massa.“Tengo relación y lo he conocido y he tenido charlas con el candidato Massa y es de lo que vengo escuchando y de lo que vengo viendo. De algunos espacios prácticamente no se escucha nada; de otro espacio escucho hasta la decisión de eliminar un Ministerio de Turismo en la Nación”, manifestó.Remarcó que una decisión de eliminar la cartera turística es dicha “sin entender lo que eso significa y el trabajo que generan esas políticas públicas que nacen desde allí”.“A Massa no hay mucho que explicarle lo que significa el turismo en la República Argentina y estoy convencido que para él va a ser una política de Estado”, remarcó.De esta forma, Peña sostuvo que hay que “seguir aportando, seguir trabajando” en la línea que recorre la actividad turística porque, agregó: “hay mucho para construir, hay mucho para mejorar, pero que sin lugar a dudas, son momentos difíciles y hay que estar muy atentos”.Respecto del sector en general, el ministro dijo que“En Salta es una concepción política de hace mucho tiempo la interacción público-privada, que obviamente es un gran factor de la situación que podemos estar viviendo hoy en materia turística, en lo que significa el turismo, en lo que de alguna forma entendemos, esta actividad en cómo se desarrolla y cómo se generan políticas públicas”, expuso.Reiteró que, según su entender“Y ese creo que es un buen camino y un buen ejemplo a continuar este a partir de diciembre de este año sin lugar a dudas. Lo que hemos visto que ha sucedido sobre todo en la actividad turística pos pandemia en la Argentina habla de una clara decisión política de un Gobierno de una gestión del ministro y su equipo de entender y mucho vínculo con las provincias y con las provincias, con los municipios”, apuntó (Por Alejandro Delgado Morales).