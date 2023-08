Zurita, el candidato improvisado que reemplazó a Villavicencio tras su asesinato

Zurita tomó el lugar de -su amigo y compañero- Villavicencio en la boleta. / Foto: AFP.

La nueva fórmula, con chalecos antibales. / Foto: AFP.

1er principio:Si estoy seguro, ese es el camino. — christian zurita :. (@christianzr) December 13, 2022

El periodista Christian Zurita, candidato a la presidencia de Ecuador por el Movimiento Construye,Sin experiencia en la gestión pública, a sus 53 años Zurita aceptó el desafío de ocupar el lugar de su amigo y compañero en varias investigaciones periodísticas en las boletas.Nacido en Quito, egresado de la Universidad Central de Ecuador, el periodista tiene una extensa trayectoria en medios locales, siempre ligado al ámbito de la investigación.y estaba junto a él el miércoles de la semana pasada, cuando un grupo de sicarios mató al hasta entonces candidato Un par de días después, la postulante a vice, la ambientalista Andrea González, anunció quién ocuparía el lugar del exasambleísta asesinado: "No había una persona más idónea que su compañero de lucha, quien ha sido valiente para decir la verdad", dijo, para oficializar a Zurita.El ahora aspirante al Palacio de Carondelet dijo entonces que no podía "permitir, bajo ninguna circunstancia, que la participación de Fernando, luego de su atroz y brutal crimen, pueda perderse" por una eventual anulación del binomio.y por eso no pudo participar del debate de candidatos., con quien se asoció en varias investigaciones.Es fundador de los portales Mil Hojas y Periodismo de Investigación, y publicó reportajes relacionados con el caso Sobornos, conocido como Arroz Verde.En 2009 publicó el libro "El discreto encanto de la Revolución Ciudadana", crítico del movimiento encabezado por el entonces presidente Rafael Correa, en coautoría con Villavicencio y otras personas.También formó parte del equipo internacional de periodistas que investigó el caso Lava Jato.Zurita será el candidato de una fuerza sinuosa: nacida como Ruptura 25, fue una de las organizaciones que se sumó a la correísta Alianza País, pero después se alió a Izquierda Democrática y en 2018 respaldó al Gobierno de Lenin Moreno.Y, más acá, la única banca parlamentaria que logró en 2021 fue aliada del ahora saliente presidente Guillermo Lasso."Si estoy seguro, ese es el camino", dice el tuit fijado en la cuenta del periodista de la red X (ex Twitter). Y enseguida aparece la foto del candidato con un chaleco antibalas, una imagen que probablemente se repita en adelante.