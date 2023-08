Pampa Energía completó la adquisición de área en Vaca Muerta

El gobernador de Neuquén explicó que “la provincia suma 47 proyectos de explotación no convencionales de shale y tight, abarcando una superficie de 9.981,75 kilómetros cuadrados" / Foto: Victoria Gesualdi

A fines de junio, Pampa Energía informó sobre la adquisición del 45% del área Rincón de Aranda a Total Austral, a cambio de la cesión del 100% de su participación accionaria en Greenwind / Foto: Victoria Gesualdi

Área Rincón de Aranda

Foto: Victoria Gesualdi

La inversión total de la etapa piloto por parte de Pampa Energía alcanzará los 161 millones de dólares

La empresacompletó el proceso de adquisición a la francesa Total de un bloque de producción de shale oil en la formación de, y recibió por parte de la provincia de Neuquén la concesión del área, que en su eventual etapa de desarrollo demandará una inversión de casi“Habiéndose cumplido las condiciones precedentes necesarias, se procedió al cierre del intercambio de activos con Total Austral (Sucursal Argentina) por el bloque Rincón de Aranda, previamente anunciado el 26 de junio de 2023”, indicó la empresa en una nota enviada a laLa compañía destacó que “de esta forma, Pampa se convierte en la única propietaria del área Rincón de Aranda y se inicia en el desarrollo de shale oil, diversificando su portafolio de activos y reforzando su compromiso con el desarrollo de las reservas en Vaca Muerta”.Tras confirmarse la adquisición, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, dio a conocer el otorgamiento a Pampa de la nueva concesión del área cuya superficie es de 239,39 kilómetros cuadrados, para explotación no convencional y afirmó quEl mandatario explicó que “la provincia suma 47 proyectos de explotación no convencionales de shale y tight, abarcando una superficie de 9.981,75 kilómetros cuadrados, lo que representa un 33% sobre la superficie total de Vaca Muerta en Neuquén”.El mandatario remarcó que las etapas piloto de este tipo de concesiones vigentes en toda la provincia, y señaló que para la etapa de desarrollo continuo "se esperan inversiones por 201,7 mil millones de dólares y la perforación de más de 14.170 pozos”.Por otra parte, aseguró que la provincia “se encamina a producir este año 400 mil barriles por día de petróleo y a alcanzar en 2027-2028 un millón de barriles diarios de petróleo y 160 millones de metros cúbicos por día de gas, desarrollando masivamente el 25% de la superficie de Vaca Muerta”.A fines de junio, Pampa Energía informó sobre la adquisición del 45% del área Rincón de Aranda a Total Austral, a cambio de la cesión del 100% de su participación accionaria en Greenwind, cuyo único activo es el, en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.Rincón de Aranda es un bloque exploratorio de 240 kilómetros cuadrados, con un pozo productivo que actualmente está cerrado, y un pozo sin completar, ambos perforados en 2019.“Si bien hoy el bloque no se encuentra en producción, su proximidad a importantes áreas productivas de la formación Vaca Muerta y del país hace que sus perspectivas técnicas sean muy positivas”, indicó Pampa, que remarcó que se trata deEn la etapa piloto del nuevo proyecto en el área Rincón de Aranda, que abarcará un período de cuatro años, Pampa Energía llevará a cabo la perforación y puesta en producción de ocho pozos horizontales, con el objetivo de alcanzar la formación Vaca Muerta, cada uno con una rama horizontal de 2.500 metros y aproximadamente 40 etapas de fractura por pozo.Además de los ocho pozos, la empresa finalizará la perforación y puesta en marcha de un pozo adicional, que contará con 32 etapas de fractura, se llevará a cabo la construcción de líneas de conducción para facilitar la producción y se realizarán adecuaciones en las instalaciones.Desde el Gobierno provincial indicaron que, una vez transcurrido el período de cuatro años, en la etapa de desarrollo continuo se prevé perforar 135 pozos horizontales nuevos, que sumarán un total de 143 pozos y una inversión total asociada de 2.460 millones de dólares.La concesión se otorgó de acuerdo con los criterios establecidos en la resolución 53/20 del, modificada por la resolución 142/21, y ambas ratificadas por el decreto provincial 2183/21.Actualmente, Pampa es el tercer productor de gas de la, tiene participación sobre el 8% de la superficie de Vaca Muerta, y completará inversiones por más de US$ 1.100 millones este año para ampliar su capacidad de producción de gas.