Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana que tendrá a Correa como asesor

Luisa Goznález, la favorita en las encueestas. / Foto: AFP.

"Madre, animalista y deportista" son las palabras con las que eligió definirse en sus redes y en su web personal Luisa González, la candidata a la presidencia de Ecuador por Revolución Ciudadana (RC), la fuerza que, según todos los sondeos, se quedará con el primer lugar en los comicios , aunque muy probablemente eso no le alcance para evitar una segunda vuelta., pero residente en Manabí, González es una abogada con maestría en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid, yGonzález tiene pasado en el Partido Social Cristiano (PSC), por el que fue candidata a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en 2007, pero abrazó luego la causa del correísmo yEn 2021, ganó una banca legislativa por Manabí en nombre de Unión por la Esperanza, la alianza que hegemonizaba RC, y después de que el presidente Guillermo Lasso disolviera el Parlamento y convocara elecciones adelantadas, el 10 de junio, fue elegida candidata presidencial luego que el exvice Jorge Glas rechazara esa postulación.Madre de dos hijas,. Detalla en su plataforma qué hará en cada una de esas áreas y los acompaña con una imagen que la muestra abrazada a Correa quien, ya lo anunció, será su asesor."Improvisar no es una opción. Tengo que buscar a las personas que sepan cómo trabajar y que ya hayan dado resultados. Uno de ellos es Rafael Correa", subrayó, aunque dejó en claro que "quien va a dar la cara y tomará las decisiones" será ella.En una campaña cargada de violencia, que hasta incluyó el asesinato la semana pasada de su hasta entonces adversario Fernando Villavicencio , González se negó a usar chaleco antibalas. "Tengo fe en Dios, él es quien nos protege", argumentó.Quizás es ese catolicismo el que la lleva también a oponerse al aborto, una cuestión en la que la postulante no ve contradicciones aún desde adentro de RC: "Nadie ha dicho que ser feminista o progresista es estar a favor del aborto", señaló.Y sobre ese progresismo del que habla, a nivel regional fue muy precisa:Su perfil en el sitio de la AN, todavía cargado, aunque la Legislatura haya sido disuelta, la define como comprometida "con la justicia social y la defensa de los derechos humanos". "Durante su carrera, ha trabajado incansablemente para mejorar las condiciones de vida de su comunidad y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas", amplía su presentación.En un posteo en Facebook, contó que empieza cada día con un rezo, un llamado a su madre y un café sin azúcar. En la fórmula la escolta el economista Andrés Arauz , perdedor en segunda vuelta frente a Lasso en 2021.Aquello de "deportista" con que se define la exasambleísta viene por su afición a las maratones y al ciclismo. Ahora está en otra carrera que, muy probablemente, se extienda hasta el balotaje del 15 de octubre.