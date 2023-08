Gianni Infantino: "Este Mundial cambió la imagen del fútbol femenino"

Foto: Fernando Gens.

Este domingo se disputará la final femenina de fútbol / Foto: TW@Lionesses.

España derrotó a Suecia y jugará su primera final del mundial femenino / Foto: AFP.

El seleccionado de Inglaterra venció a Australia por 3 a 1 / Foto: AFP.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 "cambió la imagen del fútbol femenino" y les pidió a los gobiernos, federaciones miembro y medios de comunicación y retransmisión que sigan "apostando por la igualdad" una vez que finalice el Mundial este domingo.En la segunda edición de la Convención de Fútbol Femenino de la FIFA, Infantino agradeció a Australia y Nueva Zelanda por organizar. Además, el dirigente informó quey alcanzó “el umbral de la rentabilidad”., comentó Infantino sobre el campeonato que se cerrará este domingo (a las 7 hora argentina) con la final entre Inglaterra España en Sydney."En los países anfitriones, prácticamente dos millones de personas acudieron a los estadios, con llenos absolutos, yde su selección y del Mundial en general. Es una competición en la que uno no quiere ver solo a su selección.", agregó.Por otro lado, el presidente de la FIFA manifestó: "Debemos comenzar a tratar a hombres y mujeres por igual. Ellas tienen la capacidad de cambiar las cosas. En la FIFA, las puertas están abiertas, solo hay que empujar. Trabajamos para lograrlo en todos los países y en todas las confederaciones. Hay que hacer aún más fuerza, aprovechar este momento, seguir soñando y".Infantino explicó que aún queda mucho por hacer. “Necesitamos a las agencias de la ONU, con las que hemos colaborado en este Mundial y cuyo apoyo ha sido esencial. Necesitamos a los gobiernos y a las instituciones para crear espacios específicos para las mujeres, para el deporte femenino y, por supuesto, para el fútbol femenino en especial. Necesitamos que la contribución económica de los socios y los patrocinadores sea justa. Necesitamos a los medios de comunicación”, pidió.Además,Asimismo, Infantino, y puntualizó que algunas de las futbolistas más destacadas del torneo no disponen de campeonatos nacionales en los que competir. "No todas (las jugadoras) pueden militar en clubes de Europa o Estados Unidos.”, declaró.