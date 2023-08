Tensión en Lugano: vecinos ingresaron a viviendas y hay un cordón policial de custodia

Personal de la Comisaría Vecinal 8 A de la Policía de la Ciudad se presentó en el lugar desde la medianoche del jueves para evitar el ingreso y egreso de personas al lugar.Foto: Cris Sille

Según las autoridades porteñas, "las personas que usurparon estas viviendas no son las destinatarias finales de las mismas. Son vecinos del mismo barrio Mugica"

Un grupo de unas 40 personas ingresaron a departamentos de un complejo de edificios ubicado en el barrio porteño de Villa Lugano, en el, quienes aseguran ser adjudicatarios de esos inmuebles y tener problemas para acceder a viviendas dignas, mientras la Justicia porteña dispuso la custodia policial del lugar.Se trata de un complejo de departamentos en las plateas 12 y 13, ubicado en la calle Zelarrayán al 6.800, los cuales se encontraban deshabitados y sin servicios de luz, gas y agua corriente.Personal de la Comisaría Vecinal 8 A de ladesde la medianoche del jueves para evitar el ingreso y egreso de personas al lugar.En tanto, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 34, a cargo del fiscal Bellavigna, dispuso mantener la custodia del lugar y no adoptar medidas respecto de las personas que ingresaron.Un vecino de la zona, Adolfo, dijo el viernes diálogo con la señal de noticias TN que "estas viviendas son del Programa Sueños Compartidos, nunca se concluyeron por el Instituto de la Vivienda, y son personas que necesitan una vivienda"."Es una asignatura pendiente de varios gobiernos, que no pudieron atender esos requerimientos, las personas se desbordaron y decidieron ocupar las viviendas, es la inequidad del Estado", señaló Adolfo.Según fuentes policiales, cuatro vecinos del grupo que ingresó a los departamentos y dicen ser adjudicatarios de esas viviendas, mantuvieron una reunión con personal del IVC, que se comprometió a cumplir con los reclamos y pidió un listado de los beneficiarios.También las partes acordaron que sea personal policial el que custodie las plateas 12 y 13 para evitar eventuales tomas.Los equipos del IVC permanecen en el lugar en conversaciones con las personas que tomaron las viviendas sin terminar y consignaron que estánY afirmaron que "los edificios tomados por los vecinos no están en condiciones de habitabilidad. Este complejo fue construido por el programa Sueños Compartidos, de la organización de las Madres de Plaza de Mayo, con fondos nacionales. Los departamentos se entregaron a partir de 2012 y a medida que fueron pasando los años empezaron a aparecer una serie de problemas asociados a la mala construcción como filtraciones, humedades o problemas en las cañerías".A través de un comunicado, el IVC aseveró que realizaronpara prevenir los posibles daños que ponían en riesgo la seguridad y salud de los habitantes del conjunto habitacional; y que actualmente está en proceso de licitación para finalizar la construcción de los edificios que no se encuentran en condiciones de habitabilidad".A través de un comunicado, agregaron que "en el año 2012, como consecuencia de un caso que compromete a Madres de Plaza de Mayo y al programa Sueños Compartidos, la cooperativa de trabajo pierde sus derechos, que son transferidos a la Constructora Sentra S.A. Desde ese momento, la modalidad de trabajo fue reemplazada por la construcción empleada por las empresas privadas de construcción.Y afirmaron que "el complejo de viviendas quedó incompleto, quedando más de 200 viviendas sin finalizar. Uno de los sectores con serio riesgo de derrumbe, y otro sector de viviendas sin riesgo y con posibilidad de finalizar. Desde IVC se relevó el estado de las que no tenían riesgo y actualmente se participa de la licitación para poder finalizarlas.Entre el 2019 y el 2020 se realizaron mejoras de las viviendas entregadas así como trabajos sobre las cubiertas de los edificios por los problemas de filtraciones detectados."Actualmente estamos licitando la finalización de esas dos plateas. Los adjudicatarios de dichas soluciones dependen de la causa judicial donde hay una sentencia que identifica los adjudicatarios de las mismas.Respecto al estado de la causa judicial, se pudo establecer que en el año 2014,"En 2015, el GCBA, a través del IVC, informó que podía comprometer aproximadamente 100 viviendas para los damnificados de un incendio ocurrido en Villa Cartón. Para ese entonces, el grado de avance de las viviendas era de un 89% dependiendo del Estado Nacional y la Constructora Sentra S.A.".Por último, desde el IVC afirmaron que