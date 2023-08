El Bitcoin se encamina a cerrar la peor semana en tres meses

La criptomoneda se encuentra en los peores valores desde mayo / Foto: Archivo.

Los activos de riesgo retroceden

El, la criptomoneda más utilizada en el mundo, se encaminaba aTras perforar en la noche del jueves los US$ 26.000 , llegando a cotizar a US$ 25.350, la criptomoneda cotizaba este mediodía a US$ 25.972, con una pérdida diaria, que, de todos modos, es cercana al 7%, según el portal Coinmarketcap.De acuerdo con datos de la plataforma Coinglass, se liquidaron más de US$ 1.000 millones en bitcoins en las últimas 24 horas.Otras criptomonedas alternativas comoEn el caso del Bitcoin, se encaminaba a cerrar la peor semana desde mayo, acumulando siete semanas de caídas de las últimas ocho.En lo que transcurrió del mes, pese a que se trató de un periodo de relativa poca volatilidad en su valor.Aun así, la criptomoneda lleva un alza acumulada del 60% en lo que va del año, recuperándose de un piso cercano a los US$ 15.000 al cual llegó en 2022 tras la crisis que atravesó el sector.La posibilidad de mayores(FED) y el-que genera temor a un efecto contagio- impactan tanto a las criptomonedas como a las bolsas internacionales.Pero en el caso de las primeras, se le añaden factores específicos del sector.Un reporte del diario The Wall Street Journal afirmó que la firma espacial“Hay muy limitados catalizadores que podrían llevar al Bitcoin más alto en su valor en el corto plazo, mientras que, si cae por debajo de los US$ 25.000, el desprendimiento podría recrudecerse y más aún si continua esta tendencia en los activos de riesgo”, indicó el analista de mercado de la firma de inversión e intercambio eToro, Josh Gilbert a la agencia Bloomberg.