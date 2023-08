"Cuando Frank conoció a Carlitos", un musical sobre el encuentro entre dos mitos

El encuentro de ambos artistas transcurre en un camarín de Nueva York una noche de 1934 / Foto: Prensa.

"Cuando Frank conoció a Carlitos", especial musical argentino que puede verse en la plataforma Disney+, invita a, dos íconos de la música interpretados por Oscar Lajad y Pablo Turturiello, respectivamente, quienes coincidieron en describir a este relato como "amigable, cercano y lúdico".Se trata de una, que combina elementos del teatro en vivo y el streaming y reúne por primera vez a un Sinatra de 19 años con el "Zorzal Criollo" en su apogeo."Es muy fácil de digerir y de entrar en el relato, eso para mí es lo más lindo de todo; es la, donde se juega y hay algo muy lúdico", dijo a Télam el actor y cantante uruguayo Pablo Turturiello -conocido también por su reciente coprotagónico en la tira juvenil musical "FreeKs"-, acerca de la llegada que pueda tener el filme en un público tal vez no familiarizado con estas figuras.El encuentro entre estos ídolos de la canción -que nadie sabe si alguna vez ocurrió-cuando, según cuenta el mito, Carlos Gardel realizaba una presentación en la NBC y se le presentó un joven admirador, nada menos que Frank Sinatra.En un clima íntimo,, en español e inglés, tangos clásicos como "Camblache" y "Chorra" y el vals "Sueño de juventud", entre muchos otros."Las, son cuestiones que van a estar en todas las épocas. Yo creo que la gente joven se va a enganchar, también con este Frank que quiere ser músico, que quiere cantar; la historia es muy amigable para el espectador, para los jóvenes, abuelos y nietos", señaló el actor salteño Oscar Lajad, dueño de una vasta trayectoria también como cantor y bailarín.Los autores y productores Gustavo González y Raúl López Rossi lo convocaron tras haber visto su desempeño en "Gardel. El musical".Lajad contó que paray que el rodaje se realizó en Buenos Aires entre junio y julio de 2021 bajo la dirección de Natalia del Castillo, junto a un elenco integrado también por Antonella Misenti (Nancy Barbato, entonces novia de quien sería "La Voz") y bailarines.Fue una sorpresa este proyecto y una alegría inmensa; yo siempre trabajé en teatro, y para mí hacer este material fílmico fue un desafío realmente. Fue una alegría compartir el trabajo con Pablo, en la película estamos los dos todo el tiempo.Trabajar para Disney, con Oscar, hacer un musical mezclado con el cine, es un sueño, todo fue soñado. Pero sobre todo me interesó mucho el hecho de hablar en inglés en la película; desde chico tenía fascinación por ese idioma, entonces estar trabajando desde la actuación pero con algo que era un placer mío fue muy gratificante.Desde que estaba audicionando nunca mi objetivo fue imitar a Sinatra, quería encontrarlo en ese contexto de la época, en su edad. Me lo tomé más como un personaje y sí, dentro de los parámetros, de sonar parecido y moverse parecido.Si bien no buscamos imitación, teníamos un Gardel que ya estaba consagrado y del cual ya tenemos registro fílmico y sonoro, del cual yo no podía abrirme mucho. Si bien su voz es inigualable e inimitable, hay cosas de las maneras que él tenía de hablar, de cantar y de moverse, que tenía que emular un poco, porque sino la gente iba decir "este no es Gardel". Después sí tenía más licencias de relajar en la intimidad, en las charlas con Frank, pero no podía irme del todo de lo conocido de Gardel.Esto comenzó siendo un proyecto teatral y viró en este formato de película audiovisual, filmado, pero curiosamente fue nuestra primera experiencia en la que no transitamos el teatro. Para nosotros este es el primer acercamiento al material, está el proyecto de hacerlo en teatro y compararemos cómo son las situaciones.Son exponentes, en el caso mío yo no tengo más que admiración por ellos. Gardel fue pionero en tantos aspectos de la música, el primero en ponerle letra a los tangos, el primero en hacer el concepto del videoclip, el primer artista latino en salir al mundo.Lo que uno ya sabe como figura me parece que es obvio que tiene una magia inexplicable, pero de lo que yo me tomo como un personaje en la película es que es una persona muy impulsiva, con muy poco filtro, muy visceral, y me parece que es muy valorable para todo artista conectarse con ese lado más animal.