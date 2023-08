"Hay que recuperar la calle, hoy está en juego la democracia"

Daniel "Tano" Catalano, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Capital Federal / Foto: Florencia Downes.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Capital Federal, Daniel 'Tano' Catalano, aseguró que "hay que recuperar la calle porque hoy está en juego la democracia" de cara a las elecciones de octubre y afirmó que“Si el Gobierno no le puede dar un marco a la comunidad para que organice su salario, la cosa se complica, porque no se intervienen los precios, no hay sanciones a los formadores de precios, la política económica en el marco de lo salarial viene muy demorada, es un escenario que duele”, dijo Catalano en declaraciones a AM 530.En ese sentido, el dirigente sindical indicó que “hay que cerrar filas rápido y salir con un plan de contingencia con suma fija,“Necesitamos urgente la suma fija para todos los trabajadores, así llegamos mejor posicionados a las paritarias”, dijo Catalano sobre los anuncios que el ministro de Economía, Sergio Massa, prometió para los próximos días. Por otro lado, el referente de ATE aseguró que, de cara a la campaña electoral para los comicios de octubre están “de acuerdo todos gremios en que hay que recuperar la calle, pero en el marco de un proyecto a defender", ya que, según advirtió."La situación y la comunidad lo necesita al presidente (Alberto Fernández). El rol presidencial tiene que aparecer, tenemos que cerrar filas rápido y salir con un plan de contingencia”, concluyó.El secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte (SMATA) y candidato a diputado por Unión por la Patria (UxP), Mario 'Paco' Manrique, dijo que los resultados de las PASO fueron "una llamada de atención" yya que la gente está esperando eso”."Muchos compañeros y compañeras trabajadores se volcaron al voto a Milei para movernos la rama y llamarnos la atención. Tienen que saber esos compañeros que no podemos hacer los cambios contundentes si no tenemos su respaldo en las urnas”, dijo Manrique esta mañana en declaraciones a Radio 10.En ese sentido, el líder sindical sostuvo que"Nuestro plan es industrializar el país, sacarnos al FMI de encima, redistribuir riqueza. La deuda con el FMI nos pone en una situación que no nos permite tomar las medidas más profundas para mejorar la calidad de vida de los argentinos", añadió.En cuanto al, que prometió el ministro de Economía, Sergio Massa, Manrique dijo que es "un paliativo por la devaluación del 20%; paulatinamente debemos poner plata en el bolsillo de la gente para que el consumo se vuelva a fortalecer"."Se terminó la época de las conversaciones. Si acordamos algo, y una de las partes no cumple, se le debe aplicar el rigor de la ley", sostuvo el dirigente sobre laEn cuanto al dólar, dijo: "Que algún economista me explique por qué ponen un dólar a 800 pesos. Es un golpe financiero. Cerca de las elecciones lo vamos a tener en 1000 pesos porque nos quieren seguir apretando”."El mercado nos está poniendo contra la pared. El Presidente tendría que haber tomado las riendas con otra impronta", advirtió.