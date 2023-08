Indagan a Nahuel Vargas, el último detenido por el homicidio de Pérez Algaba

Nahuel Vargas, el último detenido por el caso/ Foto: Prensa Policía.

Más detenidos por el crimen

Las hipótesis sobre el homicidio

Fernando Pérez Algaba, fue hallado descuartizado en la localidad de Ingeniero Budge/ Foto: Prensa.

Nahuel Vargas, uno de los principales sospechosos y el último detenido por el crimen de, será indagado este viernes por el fiscal del caso, quien le imputa el delito de homicidio cuádruplemente agravado por el uso de arma, alevosía, codicia y el concurso premeditado de dos o más personas, informaron fuentes judiciales.desde el pasado lunes, fue localizado en la casa de su madre, situada en la calle Los Indios 2487, de la localidad de Castelar, partido de Morón, por detectives de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Lomas de Zamora.Durante esta jornada, el acusado será trasladado a la sede de la fiscalía de Lomas de Zamora para ser interrogado por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción 5 de ese distrito, Marcelo Domínguez, a cargo de la pesquisa.En tanto, este jueves también quedaron detenidos tras declarar en la causa, el, acusado como partícipe secundario del crimen de "Lechuga" Pérez Algaba (41), y(58), quien trabajaba junto a varios de los sospechosos en el emprendimiento inmobiliario "Renacer" de General Rodríguez, y fue imputada por el presunto encubrimiento del hecho.Un día antes, el pasado miércoles, había sido detenido otro de los principales sospechosos de matar y descuartizar al empresario,(45), quien este jueves se negó a declarar ante el fiscal Domínguez.En las últimas horas, en tanto, las fuentes revelaron que otro de los nueve detenidos que tiene ahora el caso,(38), reconoció ante el fiscal que él les dio a Vargas y Pilepich la valija en la que colocaron los restos de la víctima y que fue arrojada al arroyo en el que finalmente la encontraron.Por otro lado, Contrera, quien es hermano de la primera apresada por el caso, la mujer trans(35), aportó datos relevantes para la investigación, como que Vargas y Pilepich llegaron a su casa con el cuerpo ya descuartizado en el baúl de un auto.El acusado dijo que no había hablado antes "por miedo" a Pilepich, a quien consideró "peligroso", ya que estuvo "preso en Sierra Chica" y "siempre estaba armado".Según Contrera, Pilepich le comentó que "había matado a una persona, que le pegó dos tiros, que era un socio de él, un reverendo hijo de mil puta, que lo tenía cansado", aunque no le dijo dónde lo había atacado, solo que lo hizo cuando "cambiaba una lamparita".El imputado aseguró que cuando éste le pidió que tirara el cuerpo "por ahí", él le dijo que no se animaba, por lo que su única intervención en el hecho fue haberle entregado la valija roja donde aparecieron algunos restos de la víctima en el arroyo del Rey de Ingeniero Budge días después.Para el Ministerio Público, el crimen del empresario Pérez Algabaque el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima, quien, con el fin de cobrarla, fue la tarde del 18 de julio hasta el predio "Renacer" de General Rodríguez a encontrarse con él.Camino a ese campo, donde se cree pudo ser capturado y asesinado, "Lechuga" reconoció en un mensaje de audio que temía por su vida ante la posibilidad de ser baleado, según las pruebas aludidas por el fiscal.El fiscal consideró que, más allá de sus negocios en común, entreen la que se advierte y se puede afirmar la existencia de discusiones, peleas y amenazas que se efectuaban entre ambos".cuando a bordo de una camioneta Range Rover blanca que le había prestado Pilepich se dirigió junto a Vargas al predio "Renacer" a cobrar esa deuda.La desaparición de "Lechuga" fuede manera temporal en el partido de Ituzaingó, quien, al no tener noticias suyas, se presentó en una comisaría para radicar un pedido de averiguación de paradero.Por el momento, se encuentran detenidos en el marco de la causa Vagras, Pilepich, Córdoba, Contrera, Chamorro, Cristaldo, Matías Gil, Chamorro, Fernando Gastón Martín Carrizo y la gestora Flavia Lorena Bomrad.