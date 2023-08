Caso Odebrecht: la fiscalía de Colombia imputará a 55 personas por presunta corrupción

Expresidente de la empresa, Marcelo Odebrecht. Foto: Archivo.

La fiscalía de Colombia anunció en las últimas horas que, intermediarios y directivos de Odebrecht, incluido su expresidente Marcelo Odebrecht, por presunta participación en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña, informaron medios locales.El ente acusador "formulará cargos" por "apropiación de recursos públicos" contra un grupo de 22 lobistas y exdirectivos de la multinacional ahora llamada Novonor y también contra 33 exfuncionarios del gobierno "por presuntas irregularidades" en contratos con la compañía, según informó en su página web."En al menos ocho años (2009-2016) la multinacional Odebrecht (...) se apropió de recursos públicos en beneficio propio, así como para el(unos 19,3 millones de dólares)" a funcionarios públicos que la seleccionaron para construir una autopista de 528 kilómetros entre el centro del país y la costa Caribe, según la fiscalía.impuesta por la justicia de su país en 2016 por otro escándalo de sobornos relacionado con la petrolera estatal Petrobras y se encuentra bajo detención domiciliaria.Eder Paolo Ferracutti, Amilton Hideaki y Marcio Marangonni, altos directivos brasileños que también figuran en el listado, ya habían sido imputados en marzo de 2021 por su partición en el entramado de corrupción, consignó la agencia de noticias AFP.El anuncio llega un día después de que el presidente, Gustavo Petro, le solicitara a la fiscalía "reabrir" estos casos, denunciando impunidad para los máximos responsables del esquema de corrupción.para sancionar a los máximos responsables.A finales de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia le impuso a Odebrecht multas por 50 millones de dólares, pero la empresa "no ha pagado un peso, no porque hayan sido astutos, sino porque son criminales", acusó el jueves el mandatario.Petro sostiene que la fiscalía "permitió" que los directivos de la compañía abandonaran el país para evitar que delataran a poderosos políticos que recibieron sus sobornos."Sabemos quiénes sobornaron" y "quiénes fueron los intermediarios. Pero no sabemos a dónde llegó la plata porque llegó a los del poder político", lanzó el primer presidente de izquierda de Colombia.A diferencia de otras naciones de Latinoamérica, en Colombia no fueron juzgados altos funcionarios del Estado por esos hechos.y otro, Alan García, se suicidó en abril al ser detenido como presunto beneficiario de coimas en la construcción del metro de Lima.Luis Fernando Andrade, exdirector de la estatal Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de Colombia y el exfuncionario de ese país de mayor rango en el listado de la Fiscalía, huyó a Estados Unidos en 2018, acusando persecución del ente acusador.El órgano judicial asegura que Odebrecht aportó el equivalente a 800.000 dólares a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), quien nombró a Andrade como director de la ANI., pero su rival en los comicios de 2010, Oscar Iván Zuluaga, enfrenta un proceso penal por recibir un aporte similar de la compañía.La empresa brasileña, fundada en 1944 en el estado de Bahía, ya fue condenada a pagar multas por corrupción en varios países, incluyendo una de 2.600 millones de dólares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza.