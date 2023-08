La Plata amaneció con lluvias débiles y a 280 personas en centros de evacuados

Tolosa Paz: "Los ministerios trabajan para brindar ayuda lo más rápido posible"

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, dijo este viernes que los ministerios trabajan en "brindar ayuda lo más rápido posible" para dar respuesta al temporal que afectó a distintas localidades bonaerenses, en especial al partido de La Plata, con el objetivo de que "los afectados vuelvan a la normalidad".



"Estamos trabajando con los ministerios para brindar ayuda lo más rápido posible, todos los barrios están atravesados por inundaciones muy importantes, debe haber una limpieza correcta de la zona para evitar cúmulos de basura y otros factores que provocan las inundaciones", dijo este vierns la ministra en diálogo con Splendid AM990.



También, la funcionaria aclaró que "lo importante es que el agua bajó ayer, la mayoría de las personas salieron de los centros de evacuación".



"Los vecinos y vecinas nos piden respuestas, vamos a estar varios días para que los afectados vuelvan a la normalidad. Pasa mucho que no se cuentan los evacuados por las cercanías de la familia a donde acudir ante la situación, eso no lo reconocen, no hay 250, hay más de 1000", explicó la ministra.



Las personas damnificadas son asistidas con la entrega de alimentos, elementos de higiene y de emergencia y se están organizando centralizadamente cuatro centros de evacuados.



"Nosotros tenemos dos centros de distribución para repartir los alimentos, estamos asistiendo a las familias por medio del estado sin la intervención de terceros, recorriendo todos los barrios. No hay mano del mercado invisible, defendemos al estado y no lo van a sacar", agregó Tolosa Paz.



La zona más afectada "son los barrios vulnerables de La Plata", aclaró la funcionaria, aunque también estuvieron implicadas las localidades de Berisso, Quilmes y La Matanza.



"Valoro que ayer valió la responsabilidad de la gobernación y la municipalidad, no nos echamos la culpa, pusimos el cuerpo. ¿Qué haríamos sin la policía? Que ayer hizo un trabajo importante, ¿Qué haríamos sin el Ministerio de Desarrollo Social? La población debe entender su rol", concluyó la ministra.