"Jamás podré elogiar a mi pobreza"

En alguna edición del tremendo "Carta al padre" de Kafka, leí en su dorso una definición sobre el libro escrita seguramente por quien lo prologara: "La perdurabilidad de la situación infantil".Pero en este caso, me voy a extender sobre otra suerte de "perdurabilidad", y es la de la situación de la pobreza en quienes venimos de ella o incluso, porqué no, seguimos alternativamente viviéndola con la intermitencia que permite ser argentino y ya integrar a su clase media tan temida, oscilante, pendular y curiosa.Pobreza endémica que nos atraviesa el corazón argentino como a todo país en América del Sur. Pelearle al hambre es, al menos, una tarea de quienes intentaron e intentan gobernar sin seguir recetas de quienes hicieron y hacen posible la pobreza instalada a sus anchas y sus devenires, en otras perlas humanas sociales como la violencia y la marginalidad.Mi madre, en plena pandemia y sin avisarnos, por causa de un dolor fuerte en una rodilla, salió de su casa en el barrio de Monserrat y tomó un bondi para ir a hacerse ver pen un afamado sanatorio que tiene en la cartilla de su mutual. No la podían atender en ese momento y le dieron hora para el traumatólogo al día siguiente, con lo cual seguramente de haber acudido se hubiera subido ida y vuelta tozudamente al bondi en cuestión. Digo tozudamente porque al enterarnos sus hijes de tal aventura con ochenta y tantos años, en medio de la que caía, teniendo teléfonos a mano de taxis amigos que encima la conocen, o directamente con llamar por lo menos a uno de su descendencia con auto y sobre todo, aquí un gran detalle practicado desde siempre; desde la Mutual llamando a un simple numerito, la vienen a ver a domicilio.Fue lo que ocurrió finalmente al otro día, luego de que le hicimos recordar el riesgo asumido. En unas horas todo se solucionó con presteza y sin temeridades. La cuestión, para cerrar esta anecdota familiar, es que mi vieja, a pesar de estar hoy en día en una situación social distinta que le permite ciertas tranquilidades sociales sanitarias, jubilaciones y pensiones mediante; le saltó la ficha, el cospel viejo de entel ante un 4G, casi como un ir a jugarse numeritos al "lapicero" quinelero ya inexistente del viejo barrio, por ser gráfico. La sugestión de sufrir un bondi, sumados al panorama aquel de pandemia, sugirió una "perdurabilidad" en impulso inconsciente de aquella situación que vivió gran parte, quizá la mayor parte de su dura vida, mi vieja querida.Perdurable recuerdo de mi tío Juan después de un brindis de año nuevo, salir con nosotros a cantar y bailar en la calle entre petardos y festejos del vecindario para hacer a ritmo de murga golpeando con un cucharón un poste de luz metálico, un pintoresco y repentino coro que todos y todas le seguimos. Yo tendría unos ocho años y cantaba el tío en coral Peñaflor: "No tengo plata pero soy feliz!" Mi tío, semianalfabeto y conductor de camiones basureros municipales, quien pocos años después se fuera a Nueva York a probar suerte y se jubilara allá, encontrando techo propio y haciendo posible el de mi abuela en estas tierras unos años después antes que al suyo.Una tarde, hace un par de días nomás suena el timbre, era una familia joven que pasa a veces a pedir ropa o alimentos desde hace unos tres años y se viene desde José C. Paz. Justo tenía preparada una bolsa con cosas que eran de mi hija y mías que ya no uso, en buen estado por supuesto. Como tocaron en varios departamentos más del PH, escuché que alguien les gritó "Jodansé!" Era una voz de varón joven. Recordé a las bolsas colgadas de la plaza por la monada libertaria, que no permiten dentro tanto odio y cuelgan sobre nuestras cabezas como espadas marrones defecadas y ahora en urnas.Hablando de hijos y siguiendo con esto de la pobreza perdurable en el sentimiento, recuerdo aquello que escribiera el gran director de cine alemán exiliado en Estados Unidos: Max Von Ophuls, director entre otras grandes películas de "Carta de una desconocida", quien ya afamado y con guita invitó a su anciana madre a comer en Nueva York a uno de los lugares más famosos por su cocina. Dicen que mirando la carta ya un tiempo más que prudencial, ella no se decidía por nada mientras él le decía que no se fije en el precio de cada plato, a lo que ella le respondió: "No es eso hijo, solo que no conozco nada de lo que hay y no quiero arriesgarme a no disfrutar lo que elija así que vamos con este plato (una especie digamos de milanesas con puré). Prefiero guiarme por las viejas recetas".Tal vez sea tiempo, pobreza o no mediante y bolsas que defecan lo más desechable y canallesco de nuestra historia, de guiarse por las "viejas recetas". Yo, cuando me acuerdo y es un casi siempre en esta vida que me toca a tropezones e intercambio de golpes en la economía; recuerdo a este director alemán o a ese alguien que la entendió tan bien a la pobreza nuestra y que hizo de las conquistas de los pobres una marca, la receta más confiable y que no por antigua, perecedera en esta historia que seguimos escribiendo. Ese hombre dijo así: "Lo mejor es enemigo de lo bueno". Juan Domingo Perón. Yo que empecé esto hablando de "perdurabilidad"...Besos de esquina y abrazos de cancha.