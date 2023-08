Tras el temporal, se esperan vientos y algunas lluvias en el Área Metropolitana

Foto: Alfredo Luna

Inundaciones, evacuados y récord de precipitaciones

Tormentas en el litoral y vientos fuertes en el sur bonaerense y la zona cordillerana

Este viernes se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con cielo algo nublado,; vientos del sector sudoeste rotando al oeste, con, y una temperatura que tendrá una mínima de 12 grados y una máxima de 16, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).Para el, el organismo prevé unay con cielo algo nublado, los vientos del sector sudoeste rotando al oeste, seguirán con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora durante todo el día; y la temperatura se ubicará entre 5 grados de mínima y 16 de máxima.En tanto, el, que se festeja el Día de las Infancias, está pronosticada cielo nublado a mayormente nublado, vientos del sector sudoeste y una temperatura mínima de 6 grados y máxima de 16.El fuerte temporal que afectó a la ciudad dey que dejó más de un millar de familias afectadas por la caída de unos, provocó el viernes laen centros oficiales, quienes manifestaron que "entre la desesperación y el miedo", decidieron abandonar sus hogares para guarecerse "del agua y el frío".En, en tanto, los equipos de emergencia porteños mantenían desplegado un protocolo de alerta amarilla ante el fuerte temporal que registró períodos de más de 45 milímetros de precipitación en el distrito, sin que, por el momento, se notificaran inundaciones de relevancia, informaron fuentes policiales.Según fuentes de Defensa Civil porteña, el temporal provocó problemas viales y corte de arterias, totales o parciales, por la caída de árboles en al menos once comunas de la Ciudad de Buenos Aires.El SMN emitió alertas amarillas por tormentas para varias zonas del litoral y por vientos fuertes para el área cordillerana dey para el sur de la. Además, rige una advertencia por temperaturas extremas por frío para las zonas cordilleranas y de meseta de Lago Buenos Aires, y de Río Chico; y para las cordilleras de Lago Argentino y de Güer Aike, en la provincia de, donde se esperan -1 grado de mínima y 4 grados de máxima.Paray gran parte dese pronostican lluvias y tormentas, algunas de intensidad fuerte, que pueden estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos periodos, y en forma localizada por intensas ráfagas y/o granizo. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual, y el organismo meteorológico recomendó a los habitantes de las zonas afectadas que eviten actividades al aire libre, que no se refugien cerca de árboles o postes que puedan caerse y que no saquen la basura y retiren objetos que impidan que el agua escurra.Asimismo, el SMN mantienecon velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora para la cordillera de Vinchina; las zonas cordilleranas y precordilleranas de Iglesia y de General Lamadrid; y la precordillera de Jáchal y de Coronel Felipe Varela, en las provincias de San Juan y de La Rioja. Iguales condiciones se esperan en las cordilleras de Antofagasta de la Sierra y de Tinogasta y sus zonas de puna; además de las punas de Belén, de Cafayate, de San Carlos, de Santa María y de Tafí del Valle, que abarcan gran parte de la provincia de Catamarca y una porción de Salta y Tucumán.En tanto, en el sur de lase prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora, especialmente sobre las zonas costeras. Estarán afectados el norte de Bahía Blanca, el oeste de Patagones y de Villarino, Puan, Adolfo Gonzales Chaves, el centro de Lobería y el norte de Coronel Dorrego, de Necochea, de San Cayetano y de Tres Arroyos. También las zonas bajas de Coronel Pringles, de Coronel Suárez, de Saavedra y de Tornquist, según el reporte del organismo meteorológico. Para los pobladores de zonas bajo alerta amarilla por vientos fuertes se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.