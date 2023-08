Diputados debatirá el proyecto que protege la venta de acciones de Aerolíneas Argentinas

La iniciativa que se analizará el martes próximo propone que las acciones de Aerolíneas sólo se puedan negociar con la aprobación de los dos tercios de ambas Cámaras / Foto: Archivo Télam.

La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados tratará el próximo martes el proyecto de ley del oficialista Máximo Kirchnerde la línea área de bandera sin la autorización de los dos tercios de los miembros de la Cámara baja y del Senado.La iniciativaante el hecho de que los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y de La Libertad Avanza, Javier Milei, "hablan de privatizar empresas públicas", señaló el equipo de trabajo de Kirchner en un comunicado.Según estimaron fuentes cercanas a la bancada oficialista, en la reunión prevista para las 14, teniendo en cuenta que en la comisión de Legislación el Frente de Todos cuenta con mayoría.La bancada presidida por Germán Martínezmientras que JxC suma 14 y el interbloque Federal, 1.En los fundamentos del proyecto presentado el 17 de julio, Kirchner planteó que el objetivo es, como también "poner límites a quienes disfrazados de eficientes gestionadores privados lo único que han hecho es utilizar al Estado como fuente de financiamiento de pingües negocios personales".La iniciativa proponede las Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral S.A., y prohíbe expresamente "la transferencia de las acciones" sin una autorización previa del Congreso.El proyecto detalla que la autorización del Congreso a cualquier transferencia de acciones de Aerolíneas requerirá de la aprobación con el voto favorablePara modificar la ley 26466, la propuesta promueve incorporar un párrafo al primer artículo de la normativa, lo que que permitiríapor la cual se expropió el 51% de las acciones de la petrolera YPF.En el artículo 10 de la ley que pasó al Estado la mayoría del paquete accionario de YPF se dejó constancia que, como la expropiación se debió a una causa de utilidad pública,votada por las dos terceras partes de sus miembros".En el resumen que acompaña el proyecto se planteó que la necesidad de restringir a través de una ley cualquier cesión o transferencia de acciones se debe a la proliferación deque debe tener la construcción de un país para todos y todas"."Se pretendeluego de la estafa de las privatizaciones. Otra vez se impulsa la excusa de una empresa deficitaria que debe cerrar o debe estar en manos privadas, como una idea nueva", se advirtió.Además, se remarcó que las voces opositoras que impulsan la privatización total o parcial de Aerolíneasy omiten hablar "de los 11.029 puestos de trabajo que deben protegerse de manera directa y de los otros 92.652 promovidos de manera indirecta".Desde un planteo similar a lo que sostenido por la vicepresidenta Cristina Kirchner, el diputado Kirchner destacó el rol clave que adquiere la empresaen particular para los que residen en lugares a los que "por razones antieconómicas no llegan ni llegarán explotadores aéreos privados".La presentación del proyecto se concretó luego de que, en el marco de la campaña de las PASO, Bullrich manifestara queDefinió a Aerolíneas comoy propuso desregular el mercado aerocomercial: "Aerolíneas deberá tener déficit cero, si no se tendrá que arreglar".Por su parte,, y añadió que "nada de lo que se haga desde el Estado" puede ser considerado como "eficiente".