Evo Morales volvió a cruzar con dureza al Gobierno de Arce

Muchas gracias a mis hermanas y hermanos abogados patriotas militantes del MAS-IPSP que confirmaron hoy su disposición para defenderemos del juicio político que el gobierno nacional armó en mi contra como parte de su plan para encarcelarme.



Muchas gracias a mis hermanas y hermanos abogados patriotas militantes del MAS-IPSP que confirmaron hoy su disposición para defenderemos del juicio político que el gobierno nacional armó en mi contra como parte de su plan para encarcelarme.



Foto: David Sánchez

como parte de su plan para encarcelarme. Pensábamos que con el fin del Gobierno de facto se acabó la persecución. Pero estamos preparados”, señaló Morales.En dos extensos mensajes en su cuenta de la red X (exTwitter), Morales avisó queEl pronunciamiento marca otra página del enfrentamiento que Morales viene sosteniendo con el presidente Luis Arce y que llegaron el miércoles a un punto que parece de quiebre, después de que la conducción del gobernante MAS anunciara que el mandatario debería buscar otro sello si quiere ir por la reelección.A los que sirven al pueblo en algunos ministerios los extorsionan y persiguen por la misma razón.”, denunció Morales.El exmandatario dijo que “se conocen nombres y números telefónicos de esos operadores del divisionismo, la traición y el oportunismo”.expresó.Del otro lado, el ministro Lima, que anunció esta semana que llevará a la justicia a Morales por denuncias en su contra y le recomendó que busque “un buen abogado”, aclaró este jueves que la demanda es “de carácter personal y no compromete al Gobierno ni al Ministerio de Justicia, porque es un tema privado”.. Es un tema privado, es un tema que no es del Gobierno nacional ni del Ministerio de Justicia. Quiero dejarlo establecido; es un tema que voy a asumir a título personal como Iván Lima porque se ha afectado mi honor”, insistió.Consultado por la prensa, Lima habló del tema, pero avisó que en adelante solo se manifestará a través de sus redes sociales.El domingo, por radio, Maseguró.Lima insistió que la decisión es personal y no tuvo que ser consultada con Arce ni con el vicepresidente David Choquehuanca, ni con gabinete ministerial, según reportó la agencia ABI.“Tengo el derecho legítimo de establecer judicialmente la responsabilidad de quienes han intentado menoscabar el honor y el prestigio que he labrado durante toda mi carrera. Debiendo quedar claramente establecido que es una decisión personal y de acción privada”, explicó en un mensaje en su cuenta en X.Los cruces se iniciaron con críticas de Morales -que mantiene el control de la estructura partidaria- a la situación económica, lo que alejó a ambos sectores, que la prensa local llama “evistas” y “renovadores”.La división tuvo su correlato en la Asamblea Legislativa, donde en algunos casos -la destitución del ministro Eduardo Del Castillo, por ejemplo- el sector referenciado en Morales votó junto a la oposición.