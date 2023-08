Arteba 2023: expectativa de ventas, "vuelta" a la pintura y un guiño al público joven

La feria "te permite ver lo que están haciendo los artistas, lo que están pensando y produciendo en este momento", asegura Lucrecia Palacios.

La feria de arte contemporáneocelebrará una nueva edición del 1 al 3 de septiembre en Centro Costa Salgueroy una destacada presencia federal que estará marcada por espacios provenientes de Córdoba, Mendoza, Salta, Resistencia, Rosario, Calafate, Rafaela, La Plata y Pinamar., adelantó a Télam la directora ejecutiva de arteba,Con pre inauguraciones para invitados los días 30 y 31 de agosto, la feria más destacada del país contará en esta edición con más de 400 artistas, representados por 58 galerías de quince ciudades: las de mayor trayectoria estarán en el sector central y, en Utopía, los espacios gestionados por artistas y otras plataformas experimentales de comercialización que se enfocan en las producciones más recientes., opinó por su parte, presidenta de Fundación arteba, en una entrevista con Télam.La impronta federal estará signada, entre otras cosas, porque seis de los proyectos participantes en la sección Utopia han sido seleccionados a través de su postulación y fueron beneficiados con la Beca MICA Utopia, un programa inaugurado este año por la Fundación arteba junto con el Ministerio de Cultura de la Nación, a través del MICA, el Mercado de Industrias Culturales Argentinas.Luego de realizarse durante décadas en el predio de La Rural, la feria vuelve por segundo año consecutivo a la sede de Costa Salguero, en su edición número 32, para reunir a todas las personas que conforman el ecosistema del arte en la Argentina:, relató Andreani.En referencia a la sede que albergará por segunda vez consecutiva a la feria, un predio de 10.000 metros cuadrados sobre la calle Salguero, muy cerca del Río, Palacios contó que la recepción del lugar fue "súper positiva. Funcionó bárbaro".-se sumó Andreani-,confirmó la presidenta de la feria.Entre las novedades, se destaca la incorporación de un espacio al aire libre, una plaza exterior, con sillones, pantallas, música todos los días a cargo de un DJ,, apuntó Andreani.Otra de las implementaciones de esta edición tiene que ver con el flamante Premio arteba al Coleccionismo que tiene como objetivo resaltar la dedicación y el impacto significativo del rol de esta actividad, destacando figuras relevantes que inspiran la formación de colecciones, y que se entregará el jueves 31 de agosto, a las 12, en el Espacio para Coleccionistas y Profesionales.¿Cuáles son las expectativas de ventas para este año?, anticipó Andreani.Como parte del tradicional, visitarán la feria los internacionales Denver Art Museum de Denver (Estados Unidos), Ludwig Museum de Colonia (Alemania), el Museo de Arte de Lima (MALI) de Perú, el Museo de Arte de Minneapolis (Estados Unidos), el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) de Colombia, el Museo Tamayo de Ciudad de México y The Museum of Fine Arts de Houston (Estados Unidos).Los espacios argentinos que también comprarán para sus colecciones en la feria serán el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Museo Municipal “Basilio Donato” de Sunchales (Santa Fe), el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Juan R. Vidal” de Corrientes, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson de San Juan, el Museo Quinquela Martín de Rosario de la frontera (Salta). Lo mismo hará la Fundación Aldo Rubino - Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, la Fundación Azcuy, Fundación Klemm, MALBA y Museo Marco.Sobre la diversidad de soportes elegidos por los artistas, y si alguno tendrá mayor preponderancia que otro, Andreani juzgó que. A lo que Palacios añadió:La visita al predio comenzará con una obra de arte inmersiva, de grandes dimensiones, lúdica, que le dará la bienvenida al público, de la artista seleccionada, en un espacio con curaduría deLa programación artística incluirá además el, curado por, que estará dedicado al formato audiovisual e incluirá trabajos de Marie Louise Alemann, Batato Barea, Emilio Bianchic, Constanza Giuliani, Federico Klemm, Alejandro Kuropatwa, Tomás Maglione, Daniel Melgarejo, Alberto Passolini, El Pelele y Gregorio Rubio.Con curaduría de(curador Jefe del Museo de Arte Moderno de Bogotá) se desarrollará un programa de acciones performáticas en el ámbito ferial, con obras en vivo,, que incluirá a los artistas Pancho Casas, Mauro Guzmán, Liv Schulman, Sofía Durrieu y Daniela ArnaudoUn programa pensado para abordar los problemas de la sustentabilidad a partir de producciones artísticas,, estará curado pormientras que el, curado por, estará dedicado a aquellas propuestas en donde la producción artística va de la mano de la voluntad de transformar su contexto y comunidad.Algunas de las galerías presentes en la sección principal serán las porteñas Aldo de Sousa, Barro, Calvaresi, Constitución, Cosmocosa, Del Infinito, Gachi Prieto, Nora Fisch, Rubbers, Sendros, Herlitzka & Co., Isla Flotante, Jorge Mara, Maman Fine Art, MC, Miranda Bosch, Pasto, Piedras, Roldan Moderno, Rolf Art, Ruth Benzacar, así como las rosarinas Diego Obligado y Subsuelo; María Casado (Béccar), Sur (Montevideo), The White Lodge (Córdoba), Tomas Redrado Art (Miami), Via Margutta Arte Contemporáneo (Córdoba) y Vigil Gonzales (Cusco).En tanto, en la sección Utopia participarán por Buenos Aires Atocha, Aura VTV, Casa Proyecto, El Mirador, Galería Grasa, Komuna, Hipopoety, Intemperie, La copia, Moria y ohno galería, además de El Sielo (Barcelona, España). La impronta federal de este sector llegará de la mano de Chorizo Galería de Resistencia, Jamaica ATR Gallery de Rosario, Laguanacazul de Calafate, Luogo de Rafaela, NN de La Plata, Pionera de Pinamar, Remota de Salta, Satélite de Córdoba y Valerie’s Factory de Mendoza.Por segundo año consecutivo, la feria ha desarrollado un programa accesible que busca promover experiencias vinculadas al arte para personas con discapacidad. En esta edición, el equipo de accesibilidad del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires estará a cargo de la gestión del programa. Durante la feria, la entrada será libre y gratuita para personas con discapacidad, quienes podrán ingresar junto a un acompañante.La 32 edición de la feria arteba se celebrará en Centro Costa Salguero, Avenida Costanera Rafael Obligado 1221, del 1 al 3 septiembre, de 12 a 20. Entrada general $2500.