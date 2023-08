El Bitcoin cotizó a US$ 26.000 y alcanzó su menor valor en dos meses

Los bitcoins registraron su baja más pronunciada en los últimos dos meses / Foto: 123 RF.

La quiebra del gigante inmobiliario chino Evergrande aceleró la baja de la mayoría de los tokens.

en un contexto de aversión al riesgo por el temor a que la Reserva Federal (FED) instrumente nuevas subas en su tasa de interés y la noticia del pedido de quiebra en EEUU de Evergrande, el gigante inmobiliario chino.La criptomoneda llegó a cotizar este jueves a US$ 25.350,-la mayor en un solo día desde el 9 de noviembre último-, aunque luego moderó la caída hasta los US$ 26.500, según el portal Coinmarketcap.Además del Bitcoin, otras criptomonedas alternativas comoLa caída en las cotizaciones de las criptomonedasluego de que los inversores comenzaran a refugiarse en activos considerados más seguros, como los bonos del Tesoro estadounidense, luego de que se conocieran las últimas minutas de la FED.La entidad monetaria de Estados Unidos reveló el miércoles último que, en su última reunión,lo cual podría llevar a que dispongan de más aumentos de tasas.A esto se le suma los últimos datos económicos,, los cuales se mantienen sólidos pese al ajuste monetario.Todo esto rompe con las expectativas que tenían los mercados, quienes anticipaban hasta hace poco queen lo que queda de este año.Sin embargo,cuando se dio a conocer que Evergrande, el segundo desarrollador inmobiliario más grande de China, se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 15 de la Ley de Quiebra, ante los juzgados de Nueva York.La medida protege sus activos estadounidenses de los acreedoresen otros lugares, según consignó Bloomberg.un sinfín de inversiones en otros sectores de la economía y una deuda estimada en US$ 300.000 millones, cuyo potencial default pondría en jaque al sistema financiero internacional.