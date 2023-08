Tolosa Paz: "Vinimos para quedarnos todo el fin de semana y asistir a los afectados"

Tolosa Paz: "Ante una catástrofe como esta la mano invisible del mercado no puede resolver hoy lo que sí resuelve el Estado" / Foto: Eva Cabrera.

Estamos trabajando desde las primeras horas del día junto a @BAProvincia, asistiendo a los municipios de La Plata, Berisso y Quilmes. También junto a las familias productoras del cinturón flori-frutihortícola de la región que están sufriendo las graves consecuencias del temporal. — Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (@MDSNacion) August 17, 2023

Ante una situación de emergencia, comunicarse al 103 para recibir asistencia inmediata. — Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (@MDSNacion) August 17, 2023

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, recorrió este jueves las zonas más afectadas por el temporal en el, y aseguró que ella y su equipo llegaron al lugar para quedarse "todo el fin de semana para asistir a los afectados"."Hoy el Ministerio está trabajando en La Plata, acompañando a los vecinos de las zonas más afectadas y a los productores del cordón frutihortícola que rodea la ruta 36; pero no es trabajo de un día.", explicó la ministra en declaraciones al canal Crónica HD.Además, la funcionaria detalló quepara que "las familias que no puedan volver a sus casas tengan asistencia, duerman en colchones secos, con ropa seca y coman un plato de comida caliente".Tolosa Paz recorrió las zonas afectadas y en la noche de este jueves asistió a lapara monitorear la asistencia gubernamental a los damnificados."Vinimos para trabajar el día después, para quedarnos el fin de semana y", afirmó.También explicó que "hay una, pero también hay que sostener esa inversión y más en una ciudad como esta atravesada por varias cuencas: el arroyo Martínez, Carnaval, Rodríguez, Pérez, Maldonado, Regimiento, que cruzan la ciudad y necesitan que se sostenga en el tiempo esa inversión"."Es para reflexionar que ante una catástrofe como esta la mano invisible del mercado no puede resolver hoy lo que sí resuelve el Estado. Debe haber inversión a largo plazo de estas obras y mantenimiento pero ¿qué pasa si el Gobierno que viene suspende esas obras?", cuestionó.En tal sentido, remarcó que el presidente Alberto Fernández "tiene la voluntad de estar junto a cada familia (afectada) y vamos a estar todo el fin de semana sin detenernos".