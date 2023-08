La intendenta Mayra Mendoza monitoreó la asistencia por el temporal

Foto: Twitter

Este camión, que adquirimos con un Leasing del @bancoprovincia, no lo presentamos oficialmente pero esta es la mejor forma de que los vecinos lo conozcan, trabajando en la limpieza de los arroyos y en las zonas afectadas por las fuertes tormentas que azotaron a toda el AMBA. pic.twitter.com/v4X9BdR5PQ — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) August 17, 2023

En lo que va del día llovió más de 70mm que es el promedio que llueve en todo el mes de agosto, por eso estamos trabajando a través del COE, las áreas de Servicios Públicos, Desarrollo Social y Defensa Civil de @QuilmesMuni para atender cada barrio de nuestra ciudad. pic.twitter.com/hmCdqlQTqc — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) August 17, 2023

La intendenta de Quilmes,, con caída récord de lluvia de 90 milímetros en 24 horas, lo que superó lo que llueve en todo un mes, según precisó una fuente municipal."Este camión, que adquirimos con un Leasing del @bancoprovincia, no lo presentamos oficialmente pero esta es la mejor forma de que los vecinos lo conozcan, trabajando en la limpieza de los arroyos y en las zonas afectadas por las fuertes tormentas que azotaron a toda el AMBA", posteó Mendoza en su cuenta oficial de Twitter.La jefa comunal compartió un video donde se vede calles y cunetas quilmeñas.Según el último reporte, en menos de 24 horas en Quilmes cayeron más de 90mm de agua, lo equivalente a lo que llueve estadísticamente durante todo el mes de agosto.En este marco, fuentes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron queen un lapso inferior a un día.En Quilmes, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora y Presidente Perón rige el alerta naranja por lluvia, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a las 12:50 de este jueves.Este nivel de alerta significa que "continuarán las precipitaciones en forma de lluvias y tormentas en estas áreas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, los cuales podrían ser superados localmente", indicó el SMN."Eviten circular en caso de no ser necesario, que no saquen a la calle bolsas de residuos ni nada que pudiera tapar los sumideros y que ante cualquier emergencia se comuniquen inmediatamente al 0800-999-5656", precisó la comuna.