Cierre de campañas con tiros e intimidaciones en Ecuador

Acaban de atentar en Durán contra la caravana en la que nos movilizábamos, gracias a Dios salimos ilesos.

El amedrentamiento y el miedo no tienen cabida en el país que queremos y por el que estamos comprometidos a cambiar de una vez por todas.



Continuaremos la caravana de cierre… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 17, 2023

Exvicepresidente Jorge Glas denuncia que fue intimidado por la policía judicial durante su primera rueda de prensa. Los agentes dijeron a Glas "que tenían una orden de prisión en su contra". Agrega que teme por su vida y la de sus hijos. pic.twitter.com/jvlGJUyQIc — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) August 17, 2023

La caravana de cierre de campaña del candidato presidencial ecuatoriano Daniel Noboa Azín fue interrumpida este jueves cuando se escucharon disparos, por lo que el dirigente tuvo que refugiarse dentro de un vehículo, una semana después del asesinato de otro candidato para las elecciones del domingo, que se dan en medio de un clima de violencia en el país, en el que el ex vicepresidente Jorge Glas denunció que fue intimidado por supuestos agentes de la policía judicial.cerraba este jueves su campaña con un recorrido por las calles de Durán, Cantón de Guayas, que se mantiene bajo estado de excepción por los hechos de violencia registrados recientemente.Cuando el empresario saludaba a los ciudadanosHasta el momento no se reportaron muertos ni heridos.Tras el incidente, el equipo de seguridad trasladó a Noboa Azín a un lugar seguro y el recorrido proselitista fue cancelado.en su cuenta de la red social X (ex Twitter), al tiempo que confirmó el tiroteo., se escucha en un video transmitido por uno de los simpatizantes de Noboa en una plataforma digital.Según fuentes policiales, consultadas por el medio digital Primicias, el alerta no fue registrado al ECU 911, el número de emergencias, y se está investigando lo ocurrido, puesto que extraoficialmente se indicó que el ataque no iba dirigido a Noboa.De acuerdo con estas fuentes, se trató de un enfrentamiento entre bandas delictivas de Durán, que sucedió precisamente en el momento del recorrido del candidato.Este hecho se reporta una semana después del asesinato del representante del Movimiento Construye, Fernando Villavicencio, quien murió tras ser atacado a tiros a la salida de un mitin político en Quito.En este clima, el exvicepresidente Glas (2012-2018) denunció hoy que fue intimidado por supuestos agentes de la policía judicial que lo amenazaron con llevarlo nuevamente a la cárcel y aseguró temer por su vida y la de sus hijos.En conferencia de prensa, el ex vicemandatario afirmó que dos vehículos negros lo persiguieron durante los últimos días.dijo, citado por la agencia Sputnik.Glas indicó que estas amenazas que recibió forman parte de una conspiración política y señaló que tiene imágenes donde aparecen autos cuyas placas son inexistentes."Todo esto tiene tufo a conspiración por todos los lados y lo comienzan a decir medios internacionales. Es gravísimo porque hay personas asesinadas de por medio. Me están siguiendo, me han intimidado. Voy a circular las imágenes con todos para que las vean", resaltó.Glas, que recordó que desde 2019 es beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que él solo busca el derecho a la verdad y la libertad y consideró que es perseguido por pertenecer al movimiento Revolución Ciudadana (RC, izquierda), liderado por Rafael Correa.Glas instó a los candidatos presidenciales a cuidar más su seguridad y señaló que lo que le ocurra a él es intrascendente en este proceso político.El ex vicemandatario hizo declaraciones en los últimos días para informar al país respecto al fallo de la justicia brasileña que anula las pruebas presentadas en el juicio en su contra por el caso de corrupción de la empresa Odebrecht, por el cual cumplió 5 años y 4 meses de cárcel.También este jueves, el expresidente Correa denunció al medio digital Outsiders que seguidores de Revolución Ciudadana fueron amenazados y les dejaron mensajes ofensivos en las puertas de sus casas, en el sur de Quito.Según dijo,, un hecho que calificó de un "complot" para perjudicar a su partido político y restarle votos a la candidata de la RC, Luisa González, favorita para las elecciones anticipadas del próximo domingo, según las encuestas.En mayo pasado, el mandatario apeló a la figura constitucional de "muerte cruzada", que implicó la disolución del Legislativo y el llamado a nuevos comicios para evitar ser destituido por el Parlamento por acusaciones de corrupción.