Advierten que ver a la educación como un gasto produce "un pueblo ignorante"

El Conicet Bahía Blanca agrupa a 12 Institutos de Investigación y una Unidad de Apoyo Territorial (UAT) en el que se desempeñan unas 1.000 personas, entre investigadores, profesionales, tecnólogos y becarios.

El Consejo Directivo del Conicet Bahía Blanca, tecnología e innovación para "producir" y señaló que considerarlo un gasto", luego de que el candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, propusiera privatizar dicho organismo."En los países avanzados y desarrollados el Estado fomenta fuertemente a la ciencia, la tecnología y la innovación de modo de producir y exportar bienes y servicios con gran valor agregado", señaló el Consejo Directivo del Conicet local a través de un comunicado."Los países que no promueven la ciencia, la tecnología y la innovación,de bajo valor, debiendo importar todo lo demás", agregó."En tal sentido, la capacidad de desarrollo de los países depende, en gran parte, de una cuestión sutil, pero esencial:", agregaron.El Consejo Directivo del organismo con sede en Bahía Blanca sostuvo también que "esta cuestión excede a la mera dimensión material o económica" ya que "la función de ciencia y técnica no es sino una parte más de la educación"."Y cuando la educación, ella es capaz de promover la cultura y la formación humana y espiritual de un pueblo, mientras que, en tanto asimilada a un mero gasto, produce un pueblo ignorante y dócil, fácil de manipular", agregaron.Por último los investigadores expresaron que "el hecho de suplantar a la noción de inversión por la de gasto en un tema tan sensible como éste, no sólo es algo que -aparentando ser inofensivo- resulta tremendamente gravoso, sino que c".Los institutos tienen doble dependencia, de Conicet y de la Universidad Nacional del Sur (UNS), establecida mediante un convenio firmado entre ambas instituciones.Además,con lugares de trabajo en la UNS, en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional y en la Universidad Provincial del Sudoeste.Después de haber conseguido el 30% de los votos en la PASO presidenciales,"; entre los que mencionó el de Ciencia, pero también(Conicet)."Que quede en manos del sector privado. ¿Qué productividad tienen? ¿Qué han generado?" sus investigadores, se preguntó el candidato presidencial de LLA en una entrevista con el canal televisivo La Nación+.