Lanzaron una empresa que desarrollará terapias para pacientes autoinmunes y con cáncer

Lanzamiento de Galtec Life VER VIDEO

Rabinovich citó al premio Nobel Bernardo Houssay: "Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico tecnológico" / Foto: Nacho Sánchez.

Objetivos principales

Ana Franchi y Gabriel Rabinovich / Foto: Nacho Sánchez.

Daniel Filmus y Gabriel Rabinovich / Foto: Nacho Sánchez.

"Quiero expresar, hoy más que nunca, con todas mis fuerzas, que todo este camino recorrido, todos estos descubrimientos no hubieran sido posibles sin el Conicet y sin el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación" Gabriel Rabinovich

Filmus puntualizó en la necesidad de que "las empresas de base tecnológica tengan un destino en Argentina" / Foto: Nacho Sánchez.

Foto: Nacho Sánchez.

Ana Franchi: "La ciencia la hacemos entre todos, desde los investigadores hasta el personal de maestranza" / Foto: Nacho Sánchez.

En un contexto donde la importancia deles puesta en cuestión por parte del candidato que más votos recibió en las PASO, Javier Milei, investigadores argentinos formados en el organismo liderados por el reconocido bioquímico Gabriel Rabinovich lanzaron este jueves la empresa tecnológica Galtec, que transformará los hallazgos científicos de más de 30 años en nuevas oportunidades terapéuticas para pacientes con cáncer y enfermedades del sistema inmunitario.En el, se realizó este jueves el lanzamiento de la empresa de base tecnológica Galtec, cuya misión es el desarrollo de nuevas estrategias basadas en la interacción entre galectinas (proteínas) y glicanos (polisacáridos) para el tratamiento de enfermedades inflamatorias, auto inmunes y cáncer.Con unclima de, la inauguración reunió al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Mincyt), Daniel Filmus; a la presidenta del Conicet, Ana Franchi; el titular de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Fernando Peirano y al exministro de Ciencia entre 2007 y 2018, Lino Barañao, junto a decenas de investigadores e investigadoras.El desarrollo se remonta alen el que identificó y purificó una proteína de unión de azúcares (Gal-1) que tenía la particularidad de silenciar linfocitos T activados, células del sistema inmune responsables de atacar a patógenos y a células tumorales, indicó el Mincyt."En este escenario, quisiera enfatizar que sin el camino recorrido en torno al conocimiento básico y sin el esfuerzo de 30 años en la exploración de mecanismos fundamentales, jamás podríamos haber llegado al momento de inaugurar una empresa de base tecnológica en torno a esos descubrimientos", dijo Rabinovich visiblemente emocionado durante la inauguración de la empresa, de la cual es líder y asesor científico.La iniciativa tiene entre sus objetivos principales desarrollar productos terapéuticos que puedan modular la actividad de la proteína Gal-1, al aumentar o bloquear su expresión ("encenderla" o "apagarla"), con el objetivo de manipular el funcionamiento del sistema inmune frente a distintas enfermedades."La misión de Galtec es traducir descubrimientos asociados a la interacción entre galectinas y azúcares en tecnologías y productos biofarmacéuticos que permitan mejorar la salud de pacientes con cáncer, enfermedades autoinmunes e inflamatorias crónicas", explicó el bioquímico.Esto permitirá, puntualizó.A Rabinovich, quien ingresó a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del Conicet a comienzos de 2002, le gusta asociar a la proteína galectina-1 con el doctor Jekyll and Mr. Hyde, el personaje de la novela de Robert Louis Stevenson.Según afirmó, esta proteína "a veces juega el rol de villana, cuando ayuda a los tumores a eludir la respuesta del sistema inmune, y otras el de heroína, al evitar la aparición de enfermedades autoinmunes".De esta forma, una de las tecnologías propuestas por el grupo investigador de Galtec es un anticuerpo neutralizante que bloquea a galectina-1 e incrementa la respuesta inmunológica antitumoral."Este anticuerpo es capaz de reducir el número de vasos sanguíneos, restringiendo el suministro de oxígeno y nutrientes a células tumorales. Es decir, atacamos al tumor por dos vías diferentes con una sola herramienta terapéutica", detalló.Debido a las características de cada tumor, en la primera etapa de este desarrollo los investigadores eligieron el tratamiento del cáncer colorrectal y de la esclerosis múltiple, e indicaron que luego avanzarán con otros tipos de cáncer.Al finalizar su presentación,: "Quiero expresar, hoy más que nunca, con todas mis fuerzas, que todo este camino recorrido, todos estos descubrimientos no hubieran sido posibles sin el Conicet y sin el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación"."Como dijo claramente Bernardo Houssay, nuestro premio Nobel y fundador de este instituto: 'Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico tecnológico, y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia'", concluyó.Por su parte, el ministro Filmus se refirió a los desarrollos de Galtec y señaló queEn este sentido, destacó la presencia del exministro Barañao, con quien "podemos tener diferencias, pero esta semana todos los que defendemos la ciencia le tenemos que poner el hombro"."Durante mucho tiempo, quienes investigábamos en el Conicet nos horrorizábamos cuando se mencionaba la palabra empresa", dijo Filmus, y añadió que "hoy parece que es posible si seguimos poniendo a la ciencia al servicio de la gente, producimos conocimiento y lo ponemos para la sociedad".El ministro, que puntualizó en la necesidad de que "las empresas de base tecnológica tengan un destino en Argentina", sostuvo que "hay que dejar las políticas pendulares y forjar un destino común".A su turno, Franchi señaló que "cómo presidenta del Conicet es un orgullo vivir este momento. La ciencia la hacemos entre todos, desde los investigadores hasta el personal de maestranza"."La ciencia no tiene patria, pero las y los investigadores sí la tienen, cómo dijo Houssay, entonces la decisión de Gabriel (Rabinovich) de seguir apostando por hacer ciencia en Argentina nos llena de orgullo, sobre todo en estos días", concluyó.Finalmente, Peirano sostuvo que "en un contexto en el que queremos decir sí a la ciencia argentina, qué mejor que hacerlo exponiendo lo que es posible con la energía de este proyecto que muestra lo que nuestra ciencia puede hacer".