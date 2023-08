A diez años de su creación, la Legislatura porteña destacó a DeporTV

"Tenemos que tener en cuenta que hay disciplinas en nuestro país que en el mundo de los negocios no rinden, por eso la importancia de que exista DeporTV" Claudio Morresi

10 años de @canaldeportv

Un Estado presente creó un canal de deporte, donde el pueblo puede ver a lxs deportistas de diferentes disciplinas



Milei y Bullrich no quieren que esto continúe. La igualdad de posibilidades atenta contra los intereses de los privilegiados que defienden pic.twitter.com/GYuHQCswaA — Claudio Morresi (@ClaudioMorresi) August 16, 2023

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires reconoció al canal estatal DeporTV a diez años de su creación y por tratarse de la primera señal pública dedicada íntegramente al deporte, en un evento realizado el miércoles al mediodía en el edificio que comparten Contenidos Públicos y Educar dentro del Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA del barrio porteño de Núñez.El proyecto, presentado por el diputado, destacó la existencia de DeporTV -que- por su fomento a la promoción y el desarrollo de la actividad física y recreativa, como una oportunidad para la inclusión y el desarrollo integral de las personas, y como parte de la identidad nacional, con su cobertura de competencias de disciplinas federadas y no federadas con un criterio federal e inclusivo.Durante el acto, Morresi afirmó que la iniciativa se basó en la necesidad de "reconocer a la gente que merece ser reconocida, a los que trabajan día a día para que el derecho que tiene todo argentino y argentina que viva donde viva y tenga la condición social que tenga, pueda tener acceso a ver a sus diferentes deportistas compitiendo en cualquier lugar de nuestro país y del exterior"."Tenemos que tener en cuenta que hay disciplinas en nuestro país que en el mundo de los negocios no rinden, por eso la importancia de que exista DeporTV. Esta placa representa a cientos de miles de ciudadanos que viven en la Ciudad de Buenos Aires y que reconocen el trabajo realizado en estos diez años del canal", agregó el legislador.Por su parte,, gerenta general de Contenidos Públicos, subrayó la importancia de los medios públicos en la actualidad: "Este reconocimiento implica poner palabra pública, incluir en la conversación política lo fundamental"."Frente al deseo de destrucción, necesitamos unirnos y transmitir ideas de futuro tanto de DeporTV como de los canales Encuentro, Pakapaka, Contar, Educar o el programa Conectar Igualdad", finalizó.El evento también contó con la participación de, gerente general de Educar, así como de las y los trabajadores del canal y de las señales Encuentro y Pakapaka.