Boric y la derecha chilena tuvieron una “dura" y "tensa” reunión para destrabar reformas

Boric busca destrabar reformas. /Foto: Presidencia de Chile.

Independientemente de las declaraciones cruzadas que han existido, en este momento prevaleció el valor del diálogo, que es esencial para seguir fortaleciendo nuestra democracia, para seguir trabajando en conjunto, y para que siempre existan espacios de conversación y consensos. pic.twitter.com/Ilf65eLI4B — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) August 17, 2023

La evaluación de la derecha sobre la reunión

El presidente de Chile, Gabriel Boric,“Fue una conversación muy franca, muy necesaria, a ratos bastante dura, y creemos que nos permite no solo sincerar posiciones, sino que ir encontrando aquellos puntos que posiblemente sean de encuentro, y así queremos que pase”, dijo la vocera de Gobierno,En esa línea, aseguró que esta reunión fue “un buen primer paso” y añadió que solo se trata de la primera y que esperan poder encontrarse con otras fuerzas, incluyendo los ultraderechistas Partido Republicano.ir destrabando el pacto fiscal, principal proyecto para financiar la agenda del Ejecutivo, y la reforma de pensiones, principal promesa de campaña.Minutos antes de la conferencia de prensa de la vocera de Gobierno, distintos representantes desalieron a dar declaraciones de lo que fue la reunión con el oficialismo, la cual calificaron de “difícil y tensa”., dijo la secretaria general de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffman, que agregó que el partido concurrió por "sentido de responsabilidad".En declaraciones a periodistas, Hoffman valoró los esfuerzos del Gobierno por los últimos “cambios” refiriéndose a la renuncia del exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson y al cambio de cinco ministros el día de ayer.Agregó que el diálogo con Boric no sólo abordó las reformas fiscal y de pensiones, sino que fue “mucho más amplio”.En concreto, los líderes de la derecha dijeron que la conversación con Boric abordó compromisos concretos en temas de corrupción, seguridad país, desarrollo económico y finalmente el tema del pacto fiscal y la reforma de pensiones., dijo el presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán.Por su parte, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, remarcó que en el encuentro hubo “momentos de tensión”, pero que fueron “muy necesarios para poder avanzar en el diálogo”.“Es muy difícil que uno pueda avanzar en cosas concretas si no se despejan antes las diferencias, y esas diferencias quedaron todas discutidas en esta mesa”, agregó.En esa línea, Hutt aseguró que esta reunión fue “un buen punto de partida” y que si bien no quedó agendada una próxima, “sí hay temas que quedaron como puntos de trabajos en adelante”., dijo Hutt.El encuentro entre el jefe del Ejecutivo y los partidos de la coalición derechista Chile Vamos llegó un día después de que Boric cambiara a cinco de sus ministros en lo que fue la tercera reestructuración de gabinete desde su llegada al poder, en marzo de 2022.La semana pasada, Jackson, mano derecha de Boric, presentó su renuncia ante las presiones de la oposición por supuestos casos de corrupción de militantes de su partido político con traspasos de fondos entre fundaciones y el Estado.La oposición chilena había condicionado cualquier diálogo con el Ejecutivo a la renuncia de Jackson, lo cual originó la posibilidad de esta reunión en La Moneda.