Dirigentes de UxP analizan las PASO y consideran que fue "un llamado de atención"

Foto: Maximiliano Luna

Foto: Maximiliano Luna

El viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky / Foto: Cristian Urrutia

El ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque / Foto: Eva Cabrera

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti / Foto: Daniel Dabove

Referentes de Unión por la Patria (UxP) consideraron este jueves que los resultados de las PASO del domingo pasado fuerony advirtieron que el voto a Javier Milei expresapor parte del electorado, mientras el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente,, adelantó la intención dede cara a las elecciones de octubre.Rossi reflexionó que "se establecen relaciones distintas entre intendentes y vecinos", y "puede que muchas elecciones aparezcan un intendente con mayor cantidad de voto que la fórmula presidencial"."Creo que de acá a las elecciones de octubre", planteó.En este sentido, afirmó que esto va a "redundar en una mejor recolección de votos de la fórmula" y agradeció a cada uno de los gobernadores e intendentes "porque se pusieron la campaña al hombro".Sobre los resultados electorales, Rossi afirmó que "fue una PASO muy ajustada", y aseguró: "No quiero subestimarlo a Milei, pero; plantea disolver la sociedad argentina desde su propia existencia y es un peligro para la Argentina".Por su parte, el viceministro de Ambiente,, afirmó que el negacionismo del cambio climático que sostiene el líder de la LLA "no se trata de una provocación intelectual, sino de un acto de necedad", e instó a"Quien se enfrente hoy conceptualmente a la idea de que el cambio climático existe y el que propague ideas de que el cambio climático es un invento del comunismo para sojuzgar a las personas y colectivizarlas, es tan serio en sus planteos como aquel que discute la Ley de la gravedad", afirmó Federovisky.El viceministro señaló que "y agregó que "claramente lo que hay que hacer es buscar cuál es la motivación real que tiene".En tanto, uno de los puntos que tenía en análisis UxP para las generales de octubre es la fidelización del voto con boleta completa para evitar cortes.El intendente del municipio bonaerense de San Martín,, por su parte, sostuvo: "No creo en las explicaciones elaboradas del voto a Milei porque, que no me parece que hay una lectura sobre el Estado", es "un descontento sobre todo de los sectores más jóvenes, un voto anti política, más cercano al que se vayan todos que a otra cosa"."Los resultados del domingo no estaban en la cuenta de nadie y obligan a repensar un poco para entender con más claridad los motivos de esta elección, para repensar la campaña", afirmó Moreira y dijo que"La diferencia entre los resultados a presidente y las otras categorías de UxP en San Martín es porque vienen de universos diferentes. Hay muchos extranjeros en San Martín y además, la gente premia la gestión y acompaña con el voto la gestión", explicó.El ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad,, planteó que para las elecciones"Es un llamado de atención; la democracia funciona y tiene la capacidad de enviar estos mensajes que sirven para reaccionar a tiempo", dijo Larroque, al analizar los resultados de las PASO.Además aseguró que los comicios ", y frente a lo que viene la única opción es el peronismo".A su turno, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, envió un mensaje a los votantes y pidió "perdón por no haber podido llegar a representar" a la ciudadanía con las políticas del Gobierno."Les pedimos perdón por no haber podido llegar a representarlos por las políticas de este Gobierno", dijo la Portavoz presidencial en su habitual conferencia de prensa de los jueves en Casa Rosada y agregó: "Entendemos que hay una parte de la población que expresó su bronca y su mirada negativa de cómo están viviendo y por eso le decimos que estamos trabajando día a día, en cada momento, para mejorar la situación".Cerruti manifestó que "por supuesto, tenemos un montón de autocríticas para hacernos" y afirmó que "las hacemos todos los días"., estimó.También señaló que en las PASO del domingo "una cantidad importante de personas votaron en blanco, lo que nos alerta y nos preocupa" y dijo que "es importante entender las razones de por qué algunos decidieron no votar y otros votaron en blanco".Respecto al apoyo en las urnas obtenido por el frente oficialista, la Portavoz planteó que "es momento de ser realista e ir paso a paso porque no es un panorama tan diferente de lo que esperábamos, pero sí en el orden, aunque siempre se habló de una elección de tercios".Cerruti indicó que las propuestas del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de implementarse,Sobre los votos que consiguió ese dirigente el domingo, consideró que en ellos "hay una expresión de una defensa a una cuestión ideológica y no solo es una situación económica, más allá de que otros lo hicieron por su bronca o frustración. Hubo mucho voto de diferentes sectores que expresan diferentes cosas"."Hizo una comparación absurda sobre la NASA y el Conicet.. Esperemos que empiece a explicar esos títulos, que son imposibles de llevar adelante, y en caso de aplicarlos serían la ruina para la Argentina y las familias involucradas", dijo la portavoz en la rueda de prensa.Por otra parte, resaltó que "cuando Milei habla de los ministerios que va a cerrar, en realidad, lo que anticipa es sobre los temas que no le interesa como el de los derechos de la mujer, la ciencia y la cultura".Además, fustigó: "