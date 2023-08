El Bitcoin sigue cayendo frente al temor de nuevas subas de tasas en EEUU

Las "cripto" en baja / Foto: 123RF

El Bitcoin, la criptomoneda más utilizada en el mundo, alcanzó su menor valor en dos meses, en un contexto de aversión al riesgo por el temor a que la Reserva Federal (FED) instrumente nuevas subas en su tasa de interés.La criptomoneda cotizaba este jueves a aproximadamente US$ 27.750, lo cual representa una pérdida diaria de 2,24% -la mayor en un solo día desde el 1 de agosto último- y de 5,53% en la última semana, según el portal Coinmarketcap.Además del Bitcoin, otras monedas alternativas como Ethereum, BNB, XRB, Cardano y Solana también registraban caídas en las últimas 24 horas de entre 2% y 2,5%.Las criptomonedas, al igual que otros activos de riesgo como las cotizaciones en bolsa, no escapan de las decisiones macroeconómicas de la FED, mientras los inversores se refugian en activos más seguros como los bonos del Tesoro estadounidense., lo cual podría llevar a que dispongan de más aumentos de tasas.A esto se le suma los últimos datos económicos, tanto laborales como de actividad, los cuales se mantienen sólidos pese al ajuste monetario.Todo esto rompe con las expectativas que tenían los mercados, quienes anticipaban hasta hace poco que la FED no haría más subas de tasas de interés en lo que queda de este año.