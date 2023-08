Demichelis, con dudas entre Rondón y Borja para reemplazar a Beltrán

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis. Foto: TwitterRiver

Lucas Beltrán, el exgoleador del equipo que fue recientemente transferido a la Fiorentina de Italia por 24 millones de dólares.. Foto: Fernando Gens

Los datos de ambos jugadores en este 2023

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, definirá en estos días entre Salomón Rondón y Miguel Borja, al reemplazante de Lucas Beltrán, el exgoleador del equipo que fue recientemente transferido a la Fiorentina de Italia por 24 millones de dólares.Si bien el venezolano Rondón tiene una luz de ventaja sobre el colombiano Borja,Las diferencias físicas para la presión alta y la recuperación pospérdida que Beltrán aprendió con Marcelo Gallardo y Julián Álvarez son atributos que Demichelis no tiene en los jugadores que se disputan el lugar del juvenil que se fue a Italia.En este sentido, dicho aporte táctico lo va a tener con Pablo Solari, con Facundo Colidio y con Ezequiel Barco, por lo que es muy posible que cambie el sistema y la forma de jugar en esta segunda parte del año.en las primeras cuatro fechas del torneo pasado y con Beltrán alternando minutos junto a Rondón, que se sumó más tarde, pero la fórmula no le rindió y la cambió.Primero probó con un doble 9 frente a Banfield en el desempate del trofeo de Campeones cuando jugaron Borja y Rondón y contra Arsenal al jugar Rondón con Beltrán, pero a Demichelis no lo convenció y contra Lanús empezó a jugar el 4-2-3-1 que fue finalmente el sello.De este modo,, relegando a sumar minutos desde el banco a Rondón y Borja, los que este domingo ante Argentinos se juegan el lugar.Como única referencia de área,, mientras que las pocas veces que jugaron siempre tuvieron a otro delantero en dupla.sumó 1.073 minutos en cancha en 28 juegos, 11 como titular y 17 de suplente, y con 6 goles, 2 de penal;tiene en su cuenta 914 minutos en 21 partidos, 10 de arranque y 11 desde el banco, con 3 goles.que lo llevó a ser campeón siendo el equipo más goleador con 70 gritos en 38 partidos con 15 de los 30 jugadores que usó anotando al menos un gol.Lo cierto es que, que fue el gran hallazgo de sus primeros meses de gestión.Además de esta decisión,De lo que está seguro el entrenador es que se inició una etapa de renovación en el plantel de cara al 2024 y durante esos meses tendrá que ir definiendo un sistema de juego acorde a los jugadores que tiene entre las bajas y las altas del mercado.Con este panorama,, mientras que el capitán un traumatismo lumbar del que recién salió en los últimos entrenamientos para hacer trabajos físicos especiales, por eso los van a esperar un par de días más.Por esto,En este sentido,, lista a la que podrían sumarse el mencionado De la Cruz y Santiago Simón.