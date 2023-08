Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Jueves 17 de agosto

Viernes 18 de agosto

Sábado 19 de agosto

Domingo 20 de agosto

Lunes 21 de agosto

Martes 22 de agosto

Miércoles 23 de agosto

Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales. Escuchalo en Spotify Lanzamiento. Podcast. Al cumplirse el próximo 17 de agosto treinta años de la desaparición de Miguel Bru en la ciudad de La Plata, Télam Digital lanza un podcast diario de 6 episodios dedicados a recorrer la historia de ocho argentinos desaparecidos: Miguel Bru, Luciano Arruga, Jonathan “Kiki” Lezcano, Santiago Maldonado, Facundo Astudillo Castro y Julio López. El contenido cuenta con testimonios exclusivos de sus familiares a partir de entrevistas realizadas por Sergio Maldonado y los capítulos con la locución del periodista Ricardo Ragendorfer y la edición de Sebastián Siddi y Lucila Bidondo. Ahora en Télam Digital Película - Comedia - Ciencia ficción - FantásticoEn un futuro no muy lejano, un muchacho de un barrio marginal de Buenos Aires descubre que puede volar y tiene una fuerza superior. Con estos nuevos poderes se embarcará en una defensa del acceso al agua, que está bajo el control de poderosas multinacionales. Aunque no es fácil ser un superhéroe de la noche a la mañana, y no siempre actuará con acierto.Documental – 2023Diversas expresiones artísticas y situaciones comunes surgidas en el corazón de varios barrios populares del conurbano bonaerense. Jóvenes y adultos, niñeces y adolescentes reflexionan sobre distintos temas en torno al espacio de vida que comparten. Ritos e historias de resistencia, una alegría plebeya como escudo ante toda adversidad material del día a día.El equipo de Ciencia del Fin del Mundo propone, no solo debatir y reflexionar acerca de las últimas novedades sobre diversos temas de la ciencia que se hace al sur del sur, sino develar los secretos más sorprendentes y otras curiosidades históricas. Miralo por el canal de Twitch Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.Escuchalo en Spotify: Video. El asesinato a tiros del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en Quito, hundió a Ecuador en un estado de máxima alerta. En la recta final a las elecciones, una nueva muerte conmociona al país, la de Pedro Briones, un dirigente de Revolución Ciudadana, el partido que encabeza el expresidente Rafael Correa, La inseguridad se volvió el eje central de la campaña ¿Por qué Ecuador atraviesa una ola de violencia política? ¿Quién era Fernando Villavicencio y qué se sabe de su crimen? Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Ahora en Télam Digital y Youtube Fecha 1. Copa de la Liga Profesional YPFEstreno. Segunda Temporada. Regresa el ciclo de documentales con miradas diversas e historias de cada provincia, con episodios estreno todos los viernes de agosto y septiembre. Narrados e interpretados por el actor Roly Serrano, forma parte de las producciones ganadoras del concurso Renacer Audiovisual.El ciclo, que en su primera edición ya presentó ocho documentales, ahora reúne La imagen real (Ciudad de Buenos Aires), Futuro biomaterial (Provincia de Buenos Aires), Vuelve a navegar el wampo (Río Negro), Vida de perros (Santiago del Estero), Piquete, ¿y qué? 20 años de protesta social (Chaco), Emar Acosta. Doctora, tiene la palabra (San Juan), Glaciares, huellas del tiempo (Santa Cruz), Huésped de honor (Corrientes), ¿Cómo se llamaría la obra? Arte, cuerpx y resistencia (San Luis) y Zapla y los hijos del óxido (Jujuy).Fecha 1. Relata: Javier Vicente. Comenta: Nicolas AlvarezEstreno. Episodio 3. Vuelve el ciclo con perspectiva federal que propone reflexionar sobre el futuro de la Argentina. Con la conducción de Diego Golombek y Leyla Bechara. Lo podés ver a las 22.30 por la señal federal Aunar (Canal 22.3 TDA).Podcast. En el marco de la novena edición del Mundial Femenino, la periodista deportiva, Ayelen Pujol, presenta "El futuro llegó y tiene forma de pibas jugando al fútbol" el cuarto episodio del podcast “Salimos Jugando”, un contenido con historias del fútbol cuyas protagonistas son las mujeres y diversidades.Ahora en Télam Digital A cargo del diseñador Francisco Ayala, este nuevo segmento de Télam se propone incorporar esa nueva mirada que no solo atraviesa a la industria de la moda, sino que se propone un profundo cambio cultural. En este episodio : “San Martín de su poncho”. Ahora en Télam Digital Transmisión en vivo desde el auditorio de Radio Nacional B, con la conducción de Pablo Kunik y Pablo Llamazares.Entrada libre y gratuita por orden de llegada. Capacidad limitada. Auditorio de Radio Nacional: Maipú 555, CABA.Copa de la Liga Profesional YPF. Fecha 1.Fecha 1. Relatos: Josefina Vidal. Comentarios: Romina Sacher. Notas: Gabriela Previtera.Relatos: Gustavo Cima. Comentarios: Damián Trillini. Notas: Germán Berghmans y Gabriela Previtera.Videoclip – 2 minutos - Intercalado en la programación. Un videoclip creado por el Consejo Inventar Pakapaka: las chicas y los chicos –de siete a once años, de todo el país— compusieron un rap, lo grabaron y realizaron las ilustraciones que se animaron para el clip.Del sábado 19 al lunes 21 los visitantes podrán asistir desde las 14.30 a la proyección de la serie "Soñadores" en el microcine y recorrer el Stand del Men el que las chicas y los chicos podrán dejar sus sueños, y sacarse fotos en una instalación artística.El show tendrá lugar en el microestadio, con Magalí Sánchez Alleno y Emiliano Larrea. Además, durante toda la jornada, habrá talleres y shows temáticos en El Asombroso Parque de Zamba y Nina. El parque estará abierto el sábado 19, domingo 20 y lunes 21 de agosto, de 12:00 a 19:00, con entrada libre y gratuita.Natalia Mazzei presenta los grandes temas ambientales del momento. En este capítulo: "Las denuncias sobre la presencia de asbesto en la red de sube de la Ciudad de Buenos Aires". Ahora en Télam Digital y Youtube Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Ahora en Télam Digital y Youtube Décima Fecha. Relatos: Federico Camps. Comentarios: Sergio Tenaglia. Notas: en boxes a cargo de Mariano Escalada y Nicolás Neuss.Homenaje a Alicia de Larrocha. A 100 años de su nacimiento, celebramos la vida, la obra y el legado de la mayor gloria del piano español, a través de sus propias palabras, sus composiciones, sus grabaciones inmortales y anécdotas. Conducción: Margarita PolliniDía de las Infancias con pequeños grandes músicos: Marcos Carreras y Luna Fogiel Racciatti. Conducción: Fernando AlbinarrateFecha 1.Fecha 1. Relata: Sergio Zarratea. Comenta: Daniel CacioliRelata: Eladio Arregui. Comenta: Gustavo GerCon Micaela Farias Gomez y Camilo Carabajal. Cobertura especial de la Fiesta de la Abuela, desde La Banda, Santiago del Estero.El ciclo conducido por Marcelo Figueras rememora en este episodio la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que fue instaurada el 15 de diciembre de 1983 por el presidente Raúl Alfonsín, con el fin de investigar los hechos relacionados con la desaparición de personas en Argentina durante la dictadura cívico militar (1976-1983). El programa recuerda también a Norma Plá, la “abanderada de los jubilados”, y en el cierre analiza los sucesos político- económicos que llevaron a la creación del corralito bancario.Producción: Canal Acequia. Mendoza.Una isla de edición de Canal Acequia se convierte en un particular escenario para la expresión de los más diversos géneros musicales, en el formato de micro-recitales.Podcast y video. De lunes a viernes. "..."Muchachas", un podcast con análisis, información y comentarios de la Copa Mundial Femenina de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda. Seguilo hasta el 20 de agosto en Télam Digital y Youtube Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día.(Audio y video)Ahora en Télam Digital, Youtube En homenaje al general José de San Martín habrá festejos en La Nave de la Ciencia. Se presenta el show "El desafío del Libertador" para aprender más sobre el prócer con canciones y juegos, con la conducción de Emi Larrea y Magalí Sánchez Alleno.El mismo espectáculo estará, más tarde, en el escenario de "El Asombroso Parque de Zamba y Nina", a las 15.00 y también a las 17.45, con la conducción de Caro Molini y Sol Canesa. Por último, también, durante todo el fin de semana, el arco de Tecnópolis estará intervenido con los sueños de las chicas y los chicos.Fecha 1. Relatos: Pablo Ladaga. Comentarios: Miguel Osovi. Notas: Germán Berghmans y Gabriela Previtera.El podcast producido por Omar Quiroga, Daniel Riera, Pedro Saborido y Edgardo Esteban busca revivir los acontecimientos que marcaron la vida de los 40 años de democracia. En este episodio: "Argentina privada”. Ahora en Télam Digital Un noticiero federal con las información destacada de las provincias argentinas. Ahora en Télam Digital y Youtub e.Con Cholo Gomez Castañon. Invitada: Maggie Cullen cantando en vivo y presentando su nuevo álbum.La periodista Sofía Martínez se introduce en la intimidad de los campeones del mundo en Qatar 2022 para que exterioricen sus vivencias de antes, durante y post Mundial de Fútbol.Los desechos electrónicos representan alrededor del 70% de la contaminación tóxica de la superficie del mundo; el sector de las TIC genera entre el 2 y el 4% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero; y los centros de datos, utilizan grandes cantidades de agua en sus sistemas de refrigeración. Mientras las herramientas de Inteligencia Artificial ayudan a generar y sintetizar datos para tomar mejores decisiones sobre el cambio climático, el uso desmesurado que hacen de los recursos naturales parece tener un impacto ambiental mayor al que se creía. ¿Avance para la humanidad u obstáculo para mantener el planeta a salvo? Este video forma parte de Futuro Inmediato, la serie de Télam que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformación. Ahora en Télam Digital, Youtube y redes.Último episodio. Serie documental - 4 episodios – 26 minutos. Narra el nacimiento y el recorrido de obras de importancia internacional o historias importantes del patrimonio europeo cuyos manuscritos originales han llegado a nuestros tiempos.